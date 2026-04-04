Скандал у Вашингтоні: підсанкційних депутатів РФ впустили до США

У США спалахнув політичний скандал через допуск до країни делегації російських депутатів, які перебувають під санкціями. Сенатори вимагають від адміністрації Дональд Трамп термінових пояснень щодо обставин цього візиту. Як повідомив журналіст Остап Яриш, відповідний лист підписали сенаторка-демократка Джин Шахін та республіканець Роджер Вікер.

Документ адресовано держсекретарю Марко Рубіо і міністру фінансів Скотт Бессент.

Законодавці висловили серйозне занепокоєння тим, що представники Державна дума Росії змогли не лише в’їхати до США, а й провести зустрічі з американськими посадовцями та членами Палати представників. У Сенаті наголошують: ці особи підконтрольні Кремлю і можуть діяти в його інтересах.

У листі прямо зазначається, що делегація могла мати на меті просування стратегічних цілей Москви, включно зі збором чутливої інформації. Сенатори також вказують на агресивну політику Росії, її роль у війні проти України та підтримку Ірану на Близькому Сході.

Окрему увагу приділено складу делегації. Зокрема, згадуються В'ячеслав Ніконов, який раніше робив різкі антизахідні заяви, та Михайло Дєлягін, що підтримував удари по українській інфраструктурі.

Сенатори вимагають пояснити, на яких підставах було тимчасово знято санкції, які обмеження діяли для делегації та чи перевіряли її членів контррозвідувальні служби. Також запитано повний список усіх осіб, які прибули разом із делегацією.

Візит, організований за участі офісу конгресвумен Анна Пауліна Луна, уже викликав хвилю критики у Вашингтоні. Законодавці попереджають: подібні кроки можуть створити серйозні ризики для національної безпеки США.

