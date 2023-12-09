Сколько американцев поддерживают дальнейшую помощь Украине: свежие результаты опроса

47% американцев считают, что помощь США для Украины должна оставаться на прежнем уровне или быть усилена. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Сейчас, когда война в Украине приближается к двухлетнему рубежу, около трех из десяти американцев (31%) считают, что Соединенные Штаты оказывают слишком много помощи Украине в ее борьбе с Россией, тогда как около половины считают, что США предоставляют достаточный объем поддержки (29%) или недостаточный (18%).

Доля американцев, которые считают, что США оказывают слишком большую поддержку Украине, неуклонно росла в течение войны, особенно среди республиканцев.

Так, 48% республиканцев и республикански настроенных граждан считают, что США оказывают слишком много помощи Украине. Эта доля несколько выросла по сравнению с июнем, когда таких было 44%, и значительно выше, чем на предыдущих этапах войны.

Лишь 16% демократов и сторонников демократов считают нынешний уровень американской помощи чрезмерным. Около четырех из десяти демократов (39%) считают, что США предоставляют правильный объем помощи, тогда как около четверти (24%) считают, что США предоставляют недостаточно помощи.

Партийные разногласия относительно помощи Украине стали шире. В первые недели войны республиканцы лишь на 4 процентных пункта чаще, чем демократы, заявляли, что США предоставляют Украине слишком много помощи (9% против 5%). Сегодня республиканцы на 32 пункта чаще говорят об этом.

Внимание общественности к российско-украинскому конфликту мало изменилось за последние месяцы. Шесть из десяти американцев, включая аналогичные доли республиканцев (62%) и демократов (61%), говорят, что следят за новостями о вторжении достаточно внимательно.

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