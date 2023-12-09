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Сколько американцев поддерживают дальнейшую помощь Украине: свежие результаты опроса

Почти 50% американцев поддерживают дальнейшую помощь Украине

сегодня, 11:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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47% американцев считают, что помощь США для Украины должна оставаться на прежнем уровне или быть усилена. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.

Сколько американцев поддерживают дальнейшую помощь Украине: свежие результаты опроса

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Сейчас, когда война в Украине приближается к двухлетнему рубежу, около трех из десяти американцев (31%) считают, что Соединенные Штаты оказывают слишком много помощи Украине в ее борьбе с Россией, тогда как около половины считают, что США предоставляют достаточный объем поддержки (29%) или недостаточный (18%).


Доля американцев, которые считают, что США оказывают слишком большую поддержку Украине, неуклонно росла в течение войны, особенно среди республиканцев.

Так, 48% республиканцев и республикански настроенных граждан считают, что США оказывают слишком много помощи Украине. Эта доля несколько выросла по сравнению с июнем, когда таких было 44%, и значительно выше, чем на предыдущих этапах войны.

Лишь 16% демократов и сторонников демократов считают нынешний уровень американской помощи чрезмерным. Около четырех из десяти демократов (39%) считают, что США предоставляют правильный объем помощи, тогда как около четверти (24%) считают, что США предоставляют недостаточно помощи.

Партийные разногласия относительно помощи Украине стали шире. В первые недели войны республиканцы лишь на 4 процентных пункта чаще, чем демократы, заявляли, что США предоставляют Украине слишком много помощи (9% против 5%). Сегодня республиканцы на 32 пункта чаще говорят об этом.

Внимание общественности к российско-украинскому конфликту мало изменилось за последние месяцы. Шесть из десяти американцев, включая аналогичные доли республиканцев (62%) и демократов (61%), говорят, что следят за новостями о вторжении достаточно внимательно.

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Источник: https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/12/08/about-half-of-republicans-now-say-the-us-is-providing-too-much-aid-to-ukraine/
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