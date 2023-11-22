Сколько американцев считает, что США тратят слишком много на Украину: опрос

Почти половина граждан США считает, что страна тратит слишком много на помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Associated Press-NORC.

Украина - США. Фото из открытых источников

В материале говорится, что эти настроения, вызванные прежде всего республиканцами, помогают объяснить усиление оппозиции среди консервативных законодателей Республиканской партии на Капитолийском холме, которые отвергают попытки президента Джо Байдена одобрить новый транш помощи Украине, утверждая, что деньги лучше было бы потратить на внутренние приоритеты.

В то же время социологи обращают внимание на том, что противников оказания помощи Украине среди граждан США стало меньше. Так, сейчас 45% считают, что правительство США тратит слишком много на помощь Украине в войне против России, по сравнению с 52% в октябре. Похоже, что это изменение происходит в основном от республиканцев: сейчас 59% говорят, что на помощь Украине тратится слишком много, но это меньше по сравнению с 69% в октябре.

По данным социологов, более трети (38%) взрослых американцев говорят, что текущие расходы "примерно соответствующие", что немного больше, чем в прошлом месяце (31%). Среди республиканцев почти 3 из 10 (29%) считают текущие расходы правильными по сравнению с 20% в прошлом месяце.

Половина взрослых американцев чрезвычайно или очень обеспокоены тем, что влияние России представляет прямую угрозу Соединенным Штатам. Демократы (53%) и республиканцы (51%) также обеспокоены действиями российских властей, но демократы больше, чем республиканцы, видят Украину как нацию, которая имеет общие ценности с США, и поддерживают предоставление большей помощи для Украины.

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