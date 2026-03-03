logo

Главная Новости Мир США Сколько еще США могут воевать: Трамп сделал шокирующее заявление
НОВОСТИ

Сколько еще США могут воевать: Трамп сделал шокирующее заявление

Президент уверяет, что запасы оружия рекордные, и вновь обвиняет Байдена в «раздаче» вооружений Украине

3 марта 2026, 09:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты располагают практически неограниченными запасами вооружений, позволяющими вести военные кампании "вечно". Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Сколько еще США могут воевать: Трамп сделал шокирующее заявление

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам главы Белого дома, запасы боеприпасов среднего и выше среднего уровня сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне. 

"Мне сегодня сказали, что у нас практически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести “вечно” и очень успешно, используя только эти ресурсы", — отметил Трамп, подчеркнув, что американские системы превосходят вооружения других стран.

Он добавил, что США также обладают значительными резервами вооружений высшего класса, хотя их объем, по его мнению, еще не достиг желаемого уровня. Часть высокоточного оружия, как пояснил президент, размещена на удаленных базах и хранится в стратегическом резерве.

Одновременно Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байден, обвинив его в масштабных поставках вооружений Украине без должного восполнения складов. По утверждению нынешнего президента, "сотни миллиардов долларов" были потрачены на помощь Киеву, а значительная часть передового оружия передана бесплатно.

В завершение Трамп заявил, что именно во время его первой каденции началось восстановление военной мощи США, и сейчас этот процесс продолжается. "Соединенные Штаты обеспечены всем необходимым и готовы к большой победе", — резюмировал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские столицы все тревожнее смотрят на Ближний Восток. Как сообщает Politico, в ЕС опасаются: операция президента США Дональд Трамп против Ирана может отодвинуть войну России против Украины на второй план.

В Пентагоне и Белом доме приоритетом названа иранская кампания. Хотя Трамп заявил, что операция продлится около четырех недель, он допустил и более затяжной сценарий. Аналитики предупреждают: если конфликт перерастет в масштабную войну, США будет сложно быстро из него выйти.




Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116163464520215003
