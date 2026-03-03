Скільки ще США можуть воювати: Трамп зробив шокуючу заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні практично необмежені запаси озброєнь, що дозволяють вести військові кампанії "вічно". Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами голови Білого дому, запаси боєприпасів середнього та вище за середній рівень зараз перебувають на безпрецедентно високому рівні.

"Мені сьогодні сказали, що у нас практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести "вічно" і дуже успішно, використовуючи тільки ці ресурси", — зазначив Трамп, наголосивши, що американські системи перевершують озброєння інших країн.

Він додав, що США також мають значні резерви озброєнь вищого класу, хоча їх обсяг, на його думку, ще не досягнув бажаного рівня. Частина високоточної зброї, як пояснив президент, розміщена на віддалених базах та зберігається у стратегічному резерві.

Одночасно Трамп розкритикував свого попередника Джо Байдена, звинувативши його в масштабних постачаннях озброєнь Україні без належного поповнення складів. За твердженням нинішнього президента, "сотні мільярдів доларів" було витрачено на допомогу Києву, а значну частину передової зброї передано безкоштовно.

На завершення Трамп заявив, що саме під час його першої каденції почалося відновлення військової сили США, і зараз цей процес триває. "Сполучені Штати забезпечені всім необхідним і готові до великої перемоги", — резюмував він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські столиці дедалі тривожніше дивляться на Близький Схід. Як повідомляє Politico, у ЄС побоюються: операція президента США Дональд Трамп проти Ірану може відсунути війну Росії проти України на другий план.

У Пентагоні та Білому домі пріоритетом названо іранську кампанію. Хоча Трамп заявив, що операція триватиме близько чотирьох тижнів, він допустив і затяжніший сценарій. Аналітики попереджають: якщо конфлікт переросте у масштабну війну, США буде складно швидко вийти з нього.



