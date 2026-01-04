logo

Главная Новости Мир США "Скоро": в США опубликовали карту с намеком на следующую военную операцию (ФОТО)
НОВОСТИ

"Скоро": в США опубликовали карту с намеком на следующую военную операцию (ФОТО)

В США опубликовали карту Гренландии в цветах американского флага с подписью "Скоро".

4 января 2026, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

На фоне резонансной военной операции США в Венесуэле разразился новый дипломатический скандал. В этот раз вокруг Гренландии. Причиной стала публикация в соцсетях близких к Белому дому людей, которая за считанные часы вызвала международную реакцию и новую волну спекуляций по поводу возможных планов администрации Дональда Трампа.

"Скоро": в США опубликовали карту с намеком на следующую военную операцию (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Жена заместителя главы администрации Белого дома Кэти Миллер опубликовала в X изображение Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага. Это сообщение она прокомментировала только одним словом: "Скоро". Менее чем через 12 часов ее пост набрал более 12,3 миллиона просмотров.

”Скоро”: в США опубликовали карту с намеком на следующую военную операцию (ФОТО) - фото 2

Карта с намеком на операцию США по Гренландии

В Дании публикацию приняли как тревожный сигнал. Датский дипломат Эспер Меллер Серенсен публично заявил, что Соединенные Штаты должны уважать территориальную целостность Королевства Дания, напомнив, что Гренландия входит в состав НАТО, а Копенгаген является союзником Вашингтона.

Напряжение между США и Данией накалилось после прихода Трампа в Белый дом и его заявлений о планах на Гренландию. Новый виток конфликтов возник в конце декабря, когда президент США назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии. Впоследствии сам Лэндри заявил о намерении США добиваться включения острова в свой состав.

В ответ министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о намерении вызвать посла США для объяснений. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отдельно отметили недопустимость любых посягательств на суверенитет острова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как международное сообщество отреагировало на похищение Мадуро военными США.

Также "Комментарии" писали, что Трамп после Венесуэлы пригрозил еще одному президенту.



Источник: https://x.com/KatieMiller/status/2007541679293944266
