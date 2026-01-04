"Скоро": в США опубликовали карту с намеком на следующую военную операцию (ФОТО)

На фоне резонансной военной операции США в Венесуэле разразился новый дипломатический скандал. В этот раз вокруг Гренландии. Причиной стала публикация в соцсетях близких к Белому дому людей, которая за считанные часы вызвала международную реакцию и новую волну спекуляций по поводу возможных планов администрации Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Жена заместителя главы администрации Белого дома Кэти Миллер опубликовала в X изображение Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага. Это сообщение она прокомментировала только одним словом: "Скоро". Менее чем через 12 часов ее пост набрал более 12,3 миллиона просмотров.

Карта с намеком на операцию США по Гренландии

В Дании публикацию приняли как тревожный сигнал. Датский дипломат Эспер Меллер Серенсен публично заявил, что Соединенные Штаты должны уважать территориальную целостность Королевства Дания, напомнив, что Гренландия входит в состав НАТО, а Копенгаген является союзником Вашингтона.

Напряжение между США и Данией накалилось после прихода Трампа в Белый дом и его заявлений о планах на Гренландию. Новый виток конфликтов возник в конце декабря, когда президент США назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии. Впоследствии сам Лэндри заявил о намерении США добиваться включения острова в свой состав.

В ответ министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о намерении вызвать посла США для объяснений. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отдельно отметили недопустимость любых посягательств на суверенитет острова.

