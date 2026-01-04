logo_ukra

Після Венесуели Трамп пригрозив ще одному президенту

Дональд Трамп звинуватив президента Колумбії Густаво Петро у виробництві кокаїну.

4 січня 2026, 12:20
Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву та звинуватив президента Колумбії Густаво Петро у причетності до виробництва кокаїну. Коментар американського лідера прозвучав одразу після того, як США здійснили військову операцію у Венесуелі та схопили лідера країни Ніколаса Мадуро.

Після Венесуели Трамп пригрозив ще одному президенту

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у резиденції Мар-а-Лаго отримав питання щодо безпеки колумбійського лідера Густаво Петро. У відповідь президент США натякнув, що його може спіткати доля подібна до Мадуро.

"Він має підприємства для кокаїну. Він має фабрики, де виробляє кокаїн... Його відправляють до Сполучених Штатів. Тому йому дійсно треба остерігатися за свій зад", — сказав Трамп про Густаво Петро.

У Білому домі підкреслили, що ці слова слід розглядати в контексті боротьби з міжнародним наркотрафіком і загрозами національній безпеці США. Саме під цими гаслами США здійснили масштабну спецоперацію у Венесуелі, під час якої було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину. 

Президент Колумбії Густаво Петро різко розкритикував дії Вашингтона, назвавши їх "нападом на суверенітет Латинської Америки". За його словами, силовий тиск з боку США може призвести до нової гуманітарної кризи в регіоні та підірвати крихку стабільність.

За даними The Guardian, наступні цілі адміністрації США після Венесуели можуть бути пов'язані з Іраном та Гренландією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на початку грудня Трамп пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро в межах розширеної військової кампанії США проти наркоторгівлі.

Також "Коментарі" писали, що Трамп натякнув на нову країну, яка зацікавила США, після атаки на Венесуели.



