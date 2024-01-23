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Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины: у Байдена сделали тревожное заявление

В Белом доме вновь призвали Конгресс одуматься и как можно быстрее принять пакет помощи Украине

сегодня, 08:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс должен ускориться с принятием решения по поддержке Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ".

Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины: у Байдена сделали тревожное заявление

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Джон Кирби отметил, что россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое именно оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

В то же время РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден четко заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

"И мы хотим иметь возможность дальше предоставлять Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов", – высказался Кирби.

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