Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины: у Байдена сделали тревожное заявление

Боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс должен ускориться с принятием решения по поддержке Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ".

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Джон Кирби отметил, что россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое именно оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

В то же время РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден четко заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

"И мы хотим иметь возможность дальше предоставлять Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов", – высказался Кирби.

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