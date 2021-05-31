Слежка за европейскими лидерами: кому выгоден международный скандал

Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало партнерские отношения с отделом внешней разведки Дании для слежки за высокопоставленными чиновниками соседних стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом сообщает Danmarks Radio, ссылаясь на девять источников.

АНБ - фото из открытых источников

Какие могут быть последствия у этого скандала? Кому он выгоден? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился за мнением экспертов.

Создавшая ситуация выгодна тем геополитическим игрокам, которые считают, что союз США и ЕС будет нести им угрозу

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев обращает внимание, что резонансная информация о слежке американцами за европейскими политиками всплыла в преддверии переговоров между Еврокомиссией и США.

"Обнародованная информация наносит непосредственный имиджевый удар по Германии вообще и канцлеру Ангеле Меркель, в частности. Всё происходит в тот момент, когда Европа и США должны, в том числе, согласовать общую позицию по России, — отмечает эксперт. — Не отреагировать на такой скандал Европа не может. Но форма реакции мне пока не понятна. Поступит ли она после завершения глобальных европейско-американских переговоров, или станет камнем преткновения и обсуждения во время этих переговоров".

Руслан Бизяев считает, что создавшая ситуация выгодна тем геополитическим игрокам, которые считают, что союз США и ЕС будет нести им угрозу.

"А это – Британия, Китай, Россия, — перечисляет эксперт. — У каждого своя индивидуальная мотивация. При этом британо-российские отношения, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Но в вопросе недопущения возвращения американского влияния в Европу — они будут ситуативно солидарны".

В настоящее время как США, так и Германии не выгодно входить в политический клинч

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечает: "Это не первый скандал такого рода. Всегда ЦРУ и другие разведорганы, которые есть в Штатах, прослушивали своих партнеров. В том числе по странам НАТО. В том числе — Германию. Разведка на то и разведка, чтобы давать достоверную информацию высшему военно-политическому руководству – как касательно явных противников, так и вероятных, а также – о партнерах, союзниках".

По словам эксперта, как правило, такие скандалы ничем особым не заканчиваются, если на то нет соответствующих политических резонов.

"В настоящее время как США, так и Германии не выгодно входить в политический клинч. Штаты при Байдене ставят сейчас целью зацементировать евро-антлантическое единство, которое была несколько расшатано предыдущей американской администрацией президента Трампа. А Германии важно, чтобы американская сторона не лезла в их экономическую деятельность как на территории США (немецкие заводы, в том числе по производству BMW), так и собственно в ЕС – ситуация вокруг "Северного потока-2", постройке которого всячески мешали Штаты", — поясняет Олег Стариков.

Он подчеркивает, что в нынешнее время дипломатия всегда исходит из того, можно ли получить некие дивиденды, если имеются определенные дискредитирующие данные, не портя при этом отношения между странами.

"Это стратегия непрямых действий. Когда стоит цель, а партнер категорически против, находят определенные пути, чтобы и партнер был доволен, и страна, которая чего-то добивается, получила желаемое. Что мы сейчас и видим на примере заканчивающегося строительства СП-2, — говорит Олег Стариков. — Еще небольшой пример. РФ давила на Беларусь, чтобы создали таможенный и налоговый союз в 2019 году. Лукашенко тогда был против. В Кремле сказали – хорошо, мы не спешим. В итоге нынешний кризис привел к тому, что Бацька на днях третий раз в году приехал в Россию. И всё явно идет к тому, что соответствующие документы в рамках Союзного государства вскоре будут подписаны".

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