Случайное самоубийство: в США во время выполнения челленджа из TikTok умер ребенок

В городе Бетами американского штата Оклахома произошел несчастный случай с малолетним мальчиком, который выполнял челлендж из популярной социальной сети TikTok. Спасти ребенка не удалось. Об этом сообщает местное издание KOKH Fox 25, ссылаясь на предоставленную полицией информацию.

В США ребенок умер после выполнения Black Out Сhallenge - фото: из открытых источников

По словам источника, мальчик был активным пользователем TikTok. Зачастую он не только перелистывал ленту различных видео, а и сам снимал, участвуя также в популярных челленджах. 20 июля ребенок решил снять короткое видео, в ходе которого он должен был выполнять Black Out challenge. Однако все закончилось очень плачевно.

Суть Black Out Сhallenge состоит в том, чтобы человек душил себя до тех пор, пока на несколько секунд не потеряет сознание. В большинстве случаев участники этой "игры" используют ремень. Ранее существовал еще один опасный challenge под названием Pass Out. В нем нужно было в разные стороны крутить головой до потери сознания.

В итоге мальчика нашли без сознания в его доме. Еще живым в машине скорой помощи доехал в больницу. Несколько часов медики пытались реанимировать ребенка, но чуда не произошло. Родителям сообщили о смерти их сына.

Эксперт по социальным сетям, который беседует с детьми, спортсменами колледжей и родителями о платформах, отметил, что выполнение таких челленджей — это новый способ быстро стать популярным, создав вирусное видео. Родителям обязательно нужно следить за тем, какие ролики делает их ребенок.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Италии во время выполнения точно такого же челленджа в TikTok умерла малолетняя девочка. Также сайт информировал о том, что в ТкТоке стал популярным новый челлендж под названием "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет". О том, как понять, что ваш ребенок в опасности, читайте в нашем материале.





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