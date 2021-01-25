В Италии во время выполнения челленджа в TikTok умер ребенок

В столице итальянского острова Сицилия Палермо десятилетняя девочка умерла после того, как попыталась повторить опасный челлендж в популярной соцсети TikTok. Об этом информирует издание Thelocalit.

В Италии девочка задохнулась, выполняя Blackout Challenge - фото: из открытых источников

Прокуратура открыла расследование по факту смерти ребенка. Сообщается также, что Италия объявила о временной блокировке доступа к TikTok для пользователей, возраст которых не может быть определен. Согласно правилам данной соцсети, возраст пользователя должен быть не менее 13 лет.

По информации источника, девочка пыталась выполнить Blackout Challenge. Его суть заключается в том, чтобы душить себя несколько секунд, до потери сознания. Юная итальянка взяла ремень, и обмотав его вокруг шеи, стала себя душить. Неосторожность привела к асфиксии. По словам медиков, девочка задохнулась. Её обнаружила в ванной комнате младшая сестра.

Родители погибшего ребенка сообщили, что узнали об опасном челлендже уже после смерти дочери от её младшей сестры. Девочка сказала, что эта игра называется именно Blackout Challenge. Сами же родители говорят, что даже представить себе не могли, что такому может быть место в соцсети TikTok.

Смерть ребенка вызвала бурную реакцию у жителей Италии. Они призывают к тому, чтобы родители чаще обращали внимание на то, как и зачем их дети проводят время в различных социальных сетях.

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