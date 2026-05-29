Смерть гигантской ракеты: во Флориде во время испытаний взорвался новейший космический аппарат Джеффа Безоса
Смерть гигантской ракеты: во Флориде во время испытаний взорвался новейший космический аппарат Джеффа Безоса

Взрывные тесты New Glenn: Джефф Безос прокомментировал масштабную аварию на мысе Канаверал

29 мая 2026, 14:04
Автор:
Недилько Ксения

Тяжелая ракета-носитель New Glenn космической компании Blue Origin, принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу, полностью уничтожена в результате мощного взрыва на космодроме в штате Флорида. Стоимость утраченного космического аппарата оценивается в 4 000 000 000 долларов. По официальным данным разработчиков и представителей Космических сил США во время инцидента никто не пострадал.

Ракета Blue Origin

ЧП произошло на станции мыса Канаверал непосредственно во время проведения планового статического испытания двигателей первой ступени.

"Во время сегодняшнего огневого испытания двигателя мы зафиксировали аномалию, – оперативно сообщили в Blue Origin. — Весь персонал в безопасности".

Как свидетельствуют камеры наблюдения, при запуске систем пламени внезапно начало стремительно распространяться вдоль корпуса ракеты, что мгновенно привело к колоссальной детонации и образованию гигантского огненного шара над стартовой площадкой. Этот инцидент нанес серьезный ущерб единственному существующему пусковому комплексу компании, который ставит под угрозу срыв ее ближайшие миссии.

Несмотря на катастрофические финансовые и технические последствия аварии, учредитель аэрокосмического предприятия оптимистично настроен и не собирается останавливать разработки.

"Очень трудный день, однако мы восстановим все, что нужно, и вернемся к полетам, — заявил Джефф Безос, подчеркнув, что точные причины происшествия еще выясняются. — Это того стоит".

Впереди компанию ждет детальное расследование с участием специалистов NASA и профильных ведомств США для выяснения технических факторов, которые привели к разрушению сверхдорогого космического носителя.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская частная компания Space Energy объявила о планах впервые запустить суборбитальную ракету сверхлегкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ со ссылкой на руководство компании.



