Смерть гігантської ракети: у Флориді під час випробувань вибухнув новітній космічний апарат Джеффа Безоса

Тяжка ракета-носій New Glenn космічної компанії Blue Origin, яка належить американському мільярдеру Джеффу Безосу, повністю знищена внаслідок потужного вибуху на космодромі в штаті Флорида. Вартість втраченого космічного апарата оцінюють у 4 000 000 000 доларів. За офіційними даними розробників та представників Космічних сил США, під час інциденту ніхто не постраждав.

Ракета Blue Origin

Надзвичайна подія сталася на станції мису Канаверал безпосередньо під час проведення планового статичного випробування двигунів першого ступеня.

"Під час сьогоднішнього вогневого випробування двигуна ми зафіксували аномалію, — оперативно повідомили у Blue Origin. — Увесь персонал у безпеці".

Як свідчать камери спостереження, під час запуску систем полум'я раптово почало стрімко поширюватися вздовж корпусу ракети, що миттєво призвело до колосальної детонації та утворення велетенської вогняної кулі над стартовим майданчиком. Цей інцидент завдав серйозної шкоди єдиному наявному пусковому комплексу компанії, що ставить під загрозу зриву її найближчі місії.

Попри катастрофічні фінансові та технічні наслідки аварії, засновник аерокосмічного підприємства налаштований оптимістично та не збирається зупиняти розробки.

"Дуже важкий день, однак ми відновимо все, що потрібно, і повернемося до польотів, — заявив Джефф Безос, наголосивши, що точні причини події ще з'ясовуються. — Це того варто".

Попереду на компанію чекає детальне розслідування за участю спеціалістів NASA та профільних відомств США для з'ясування технічних чинників, які призвели до руйнування наддорогого космічного носія.

