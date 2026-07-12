Смерть Линдси Грэма: соратница Трампа предпологает, что сенатора отравила Россия

После смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэмма в США начали звучать предположения о возможной причастности России. С таким заявлением выступила ультраправая политическая активистка и блоггер Лора Лумер, которая приближена к окружению президента США Дональда Трампа.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Лора Лумер в сообщении в социальной сети X заявила, что обстоятельства смерти Линдси Грэма нуждаются в тщательном расследовании. Она обратила внимание на то, что незадолго до смерти Грэм находился в Киеве, где заявил о согласовании с Белым домом законопроекта о новых санкциях против России.

"Отравила ли сейчас Россия Линдси Грэмма? Россия только что отправила делегацию на похороны Хаменеи в Тегеране, где организаторы похорон призвали к убийству меня, президента Трампа и сенатора Грэмма. Линдси Грэм был в Украине один день назад, призывая к законопроекту о санкциях против России. Теперь он внезапно мертв от случайной болезни. Россия убила только что сенатора США?" — пишет Лумер.

К своему сообщению Лумер добавила видеозапись выступления Грэма в Киеве 10 июля. Тогда сенатор сообщил, что достиг договоренностей с Белым домом по законопроекту об ужесточении санкций против России. По его словам, новый пакет должен предоставить президенту США дополнительные инструменты для давления на Москву, а также предусматривал механизмы наказания государств, продолжающих поддерживать российскую экономику и военную машину.

Линдси Грэм скончался 11 июля в своем доме на Капитолийском холме в возрасте 71 года. Его офис сообщил, что причиной смерти стала "кратковременная и внезапная болезнь". В то же время официальное медицинское заключение пока не обнародовано.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на смерть Линдси Грэма.

Также "Комментарии" писали, что известная MAGA-блогерша Лора Лумер неожиданно объявила себя "проукраинской".