Смерть Ліндсі Грема: соратниця Трампа припускає, що сенатора отруїла Росія

Після смерті американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема у США почали лунати припущення про можливу причетність Росії. Із такою заявою виступила ультраправа політична активістка та блогерка Лора Лумер, яка є наближеною до оточення президента США Дональда Трампа.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Лора Лумер у дописі в соціальній мережі X заявила, що обставини смерті Ліндсі Грема потребують ретельного розслідування. Вона звернула увагу на те, що незадовго до смерті Грем перебував у Києві, де заявив про погодження з Білим домом законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії.

"Чи щойно Росія отруїла Ліндсі Грема? Росія щойно відправила делегацію на похорон Хаменеї в Тегерані, де організатори похорону закликали до вбивства мене, президента Трампа та сенатора Грема. Ліндсі Грем був в Україні один день тому, закликаючи до законопроєкту про санкції проти Росії. Тепер він раптово мертвий від випадкової хвороби. Чи щойно Росія вбила сенатора США?" — пише Лумер.

До свого допису Лумер додала відеозапис виступу Грема у Києві 10 липня. Тоді сенатор повідомив, що досяг домовленостей із Білим домом щодо законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. За його словами, новий пакет мав надати президенту США додаткові інструменти для тиску на Москву, а також передбачав механізми покарання держав, які продовжують підтримувати російську економіку та військову машину.

Ліндсі Грем помер 11 липня у своєму будинку на Капітолійському пагорбі у віці 71 року. Його офіс повідомив, що причиною смерті стала "короткочасна та раптова хвороба". Водночас офіційний медичний висновок наразі не оприлюднений.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відреагував на смерть Ліндсі Грема.

Також "Коментарі" писали, що відома MAGA-блогерка Лора Лумер несподівано оголосила себе "проукраїнською".