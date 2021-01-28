Смерть в прямом эфире: в США прямо в супермаркете школьница убила 15-летнюю девочку

В торговом центре Walmart в штате Луизиана произошло убийство 15-летней девочки. Ее ударила ножом в сердце 13-летняя школьница. В это время трое ее подруг вели прямой эфир в Instagram и Facebook. Об этом сообщает издание The Daily Dot.

В супермаркете Walmart убили школьницу - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, в магазине Walmart между двумя школьницами произошла ссора, которая переросла в драку. Подруги нападавшей вели прямой эфир в нескольких социальных сетях, снимая разборки девочек. Затем 13-летняя участница конфликта нанесла своей оппонентке удар ножом в область грудной клетки.

После случившегося девушка похвасталась на камеру тем, как точно она ударила соперницу в сердце. Стоит отметить, что жалости и сожаления за свой поступок у 13-летней школьницы вовсе не было. А девушка, получившая от неё ножевое ранение, умерла от полученных травм.

Четверо подозреваемых — в возрасте 12, 13 и 14 лет — были арестованы полицией сразу после случившегося. Стражи порядка отмечают, что у них есть все видеозаписи, сделанные во время конфликта между школьницами. Запись, на которой 13-летняя девушка наносит удар ножом своей оппонентке, также имеется.

В полиции сообщили, что девушки якобы украли ножи из магазина Walmart, в котором они находились, и один из них позже был использован при нападении. На данный момент проводится расследование. Все подробности смертельного инцидента устанавливаются полицией. Известно, что 13-летней школьнице было предъявлено обвинение в убийстве.

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