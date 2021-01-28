Смерть в прямом эфире: в США прямо в супермаркете школьница убила 15-летнюю девочку

Язык
Coinspot 28.01.2021
BTC/USD
32095.15
ETH/USD
1345.21
LTC/USD
130.38
НБУ 28.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
В торговом центре Walmart в штате Луизиана произошло убийство 15-летней девочки. Ее ударила ножом в сердце 13-летняя школьница. В это время трое ее подруг вели прямой эфир в Instagram и Facebook. Об этом сообщает издание The Daily Dot.
В супермаркете Walmart убили школьницу - фото: из открытых источников
Так, по информации
источника, в магазине Walmart между двумя школьницами произошла ссора, которая
переросла в драку. Подруги нападавшей вели прямой эфир в нескольких социальных
сетях, снимая разборки девочек. Затем 13-летняя участница конфликта нанесла
своей оппонентке удар ножом в область грудной клетки.
После случившегося девушка похвасталась на камеру тем, как точно она
ударила соперницу в сердце. Стоит отметить, что жалости и сожаления за свой
поступок у 13-летней школьницы вовсе не было. А девушка, получившая от неё
ножевое ранение, умерла от полученных травм.
Четверо подозреваемых —
в возрасте 12, 13 и 14 лет — были арестованы полицией сразу после случившегося. Стражи порядка
отмечают, что у них есть все видеозаписи, сделанные во время конфликта между
школьницами. Запись, на которой 13-летняя девушка наносит удар ножом своей
оппонентке, также имеется.
В полиции сообщили, что девушки якобы украли ножи из магазина Walmart, в котором они находились, и один из них позже был использован при нападении. На данный момент проводится расследование. Все подробности смертельного инцидента устанавливаются полицией. Известно, что 13-летней школьнице было предъявлено обвинение в убийстве.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что пьяную модель Playboy задержали за попытку убить подругу, а также о том, что в Черкасской области двое мужчин и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лёд.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости