Смертельный конвейер в США: за восемь часов в трех штатах выполнили смертные приговоры

В Соединенных Штатах в течение всего восьми часов выполнили три смертных приговора лицам, осужденным за совершение убийств. Казни произошли в один день в штатах Оклахома, Теннесси и Алабама из-за смертельной инекции, пишет BILD. Несмотря на случайное совпадение, это событие демонстрирует стремительный рост количества казней в стране.

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Пенитенциарная система США продемонстрировала редкие по интенсивности сутки, выполнив сразу три смертных приговора в разных уголках страны. В Оклахоме был казнен 70-летний Карлос Куэст-Родригес, осужденный за лишение жизни своей гражданской жены еще в 2003 году. Почти одновременно в штате Теннесси оборвалась жизнь Энтони Даррелла Гайнса — мужчину наказали за убийство женщины, которое он совершил более четырех десятилетий назад.

Перед смертью осужденный обратился к собравшимся с просьбой. "Передайте привет моему сыну", — произнес Гайнс в своем последнем слове, после чего приговор был приведен в действие.

Третью казнь зафиксировали в Алабаме. Там высшую меру наказания применили к 42-летнему Джереми Уильямсу, чья вина в похищении, сексуальном насилии и жестоком убийстве пятилетнего ребенка была полностью доказана судом. Официальные представители отмечают, что проведение трех казней в один день является случайным совпадением графиков, однако это отражает общую тенденцию к усилению правосудия в стране.

Статистические данные свидетельствуют о существенном всплеске судебно-исполнительной активности:

"В 2025 году в США казнили 47 человек, — отмечают исследователи, фиксируя рекордную динамику, — это самый высокий показатель с 2009 года". Тенденция продолжилась и в текущем году, где уже зафиксировано более двух десятков исполненных решений. Специалисты добавляют: "В 2026 году уже исполнено 22 смертных приговора".

Такая жесткая политика штатов находит значительный отклик среди американцев. Согласно результатам последних социологических исследований аналитического центра Pew Research Center, две трети совершеннолетних граждан США одобряют применение смертной казни для лиц, признанных виновными в умышленных убийствах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Иране выполнили смертный приговор в отношении еще двух мужчин, обвиненных в причастности к антиправительственным демонстрациям. По информации государственного судебного информбюро Misan, казненным инкриминировали гибель стражей порядка во время беспорядков в городе Исфаган.