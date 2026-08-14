Смертельний конвеєр у США: за вісім годин у трьох штатах виконали смертні вироки

У Сполучених Штатах протягом усього восьми годин виконали три смертні вироки особам, засудженим за скоєння вбивств. Страти відбулися в один день у штатах Оклахома, Теннессі та Алабама через смертельну інєкцію, пише BILD. Попри випадковий збіг в часі, ця подія демонструє стрімке зростання кількості страт у країні.

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Пенітенціарна система США продемонструвала рідкісну за інтенсивністю добу, виконавши одразу три смертні вироки в різних куточках країни. В Оклахомі було страчено 70-річного Карлоса Куесту-Родрігеса, якого засудили за позбавлення життя своєї цивільної дружини ще у 2003 році. Майже одночасно в штаті Теннессі обірвалося життя Ентоні Даррелла Гайнса — чоловіка покарали за вбивство жінки, яке він скоїв понад чотири десятиліття тому.

Перед смертю засуджений звернувся до присутніх із проханням. "Передайте привіт моєму синові", — виголосив Гайнс у своєму останньому слові, після чого вирок було приведено в дію.

Третю страту зафіксували в Алабамі. Там вищу міру покарання застосували до 42-річного Джеремі Вільямса, чия провина у викраденні, сексуальному насильстві та жорстокому вбивстві п'ятирічної дитини була повністю доведена судом. Офіційні представники зазначають, що проведення трьох страт в один день є випадковим збігом графіків, проте це чітко відображає загальну тенденцію до посилення правосуддя в країні.

Статистичні дані свідчать про суттєвий сплеск судово-виконавчої активності:

"У 2025 році в США казнили 47 человек, — наголошують дослідники, фіксуючи рекордну динаміку, — це найвищий показник із 2009 року". Тенденція продовжилася і в поточному році, де вже зафіксовано понад два десятки виконаних рішень. Фахівці додають: "У 2026 році вже виконано 22 смертні вироки".

Така жорстка політика штатів знаходить значний відгук серед американців. Згідно з результатами останніх соціологічних досліджень аналітичного центру Pew Research Center, дві третини повнолітніх громадян США схвалюють застосування смертної кари для осіб, визнаних винними в навмисних убивствах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Ірані виконали смертний вирок щодо ще двох чоловіків, яких звинуватили в причетності до антиурядових демонстрацій. За інформацією державного судового інформбюро Misan, страченим інкримінували загибель правоохоронців під час заворушень у місті Ісфаган.