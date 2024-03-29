СМИ назвали имя союзника Путина в США, который держит в заложниках миллионы украинцев

Российские оккупационные войска не прекращают атаки по Украине. Киев зависит от противовоздушной обороны, которая, в свою очередь, зависит от американской помощи, которая все еще заблокирована. Сейчас эта помощь является заложником спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который "является одним из самых мощных союзников российского президента Владимира Путина". Как передает портал "Комментарии", об этом пишут в колонке для CNN Амелия Гласер и Марси Шор.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что несмотря на призывы Киева новая помощь не поступает, отмечают авторы колонки. США фактически отрезали поставки для Украины, а у ПВО быстро заканчиваются боеприпасы. Это вопрос недель или дней, прежде чем они исчерпаются.

"Майк Джонсон, верный Дональду Трампу, который хвалил Путина, держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине. По всей Украине дети постоянно оказываются погребенными под завалами, убитые ракетным обстрелом Кремля. Украинцы знают, что их жизни зависят от того, вынесет ли Джонсон дополнительный законопроект о национальной безопасности на рассмотрение Палаты представителей", – говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США около полугода продолжаются странные танцы вокруг выделения помощи Украине. Глава Белого дома Джо Байден предложил увеличить налоги для миллиардеров с 8,2% до 25%, пустив часть полученных средств на поддержку нашей страны. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон якобы хочет вынести на голосование пакет с помощью Украины после выхода конгрессменов с очередных каникул – в апреле. В то же время экс-президент США, имеющий шансы вернуться в Белый дом Дональд Трамп, фактически руководящий Джонсоном и частью парламентариев-республиканцев, похоже, намерен сделать всё, чтоб максимально уменьшить или вовсе прекратить помощь Украине. Как события могут развиваться дальше? Есть ли еще шанс у Украины получить внушительную помощь от США (а, если есть – когда)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



