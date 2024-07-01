СМИ назвали неожиданную причину, по которой Байден мог проиграть президентские дебаты

27 июня прошли первые дебаты между президентом США Джо Байденом и лидером республиканцев Дональдом Трампом. Байден неудачно выступил и проиграл дебаты, что впоследствии сам признал. Такой результат объясняли возможной болезнью Байдена или другими факторами, однако американский портал Axios со ссылкой на источники среди советников президента указал на неожиданную причину.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Во время дебатов с Дональдом Трампом Байден часто выглядел растерянным, делал длительные паузы и давал беспорядочные ответы хриплым голосом. Как объясняют близкие к президенту США источники, причиной этого могло стать позднее время проведения дебатов.

90-минутные дебаты начались в 21 часов вечера. Однако Байден обычно активно работает днем. Его график имеет рабочие часы с 10:00 до 16:00. Кроме того, большинство публичных мероприятий перед камерами с участием Байдена также проходят в этом временном промежутке. Как пример, ресурс Axios приводит выступление Джо Байдена после дебатов, где он признал свое поражение. Тогда президент США живо говорил, без долгих пауз и имел спокойный голос.

Как объясняет американский портал, за пределами этого временного диапазона или во время поездок за границу Джо Байден с большей вероятностью будет уставать и допускать словесные ошибки, что и произошло во время дебатов с Дональдом Трампом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после поражения на президентских дебатах Джо Байден принял решение об участии в избирательной гонке.

Также "Комментарии" писали о том, что врач объяснил, действительно ли президент США Джо Байден может страдать деменцией, как об этом говорят его критики.



