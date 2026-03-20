СМИ: Трамп сетует на отсутствие помощи от Киева в иранском вопросе и больше доверяет Путину

Отношения между Киевом и Вашингтоном могли оказаться под новым давлением из-за резонансных заявлений, приписываемых американскому президенту. Как сообщила журналистка телеканала MS Now, Дональд Трамп в одном из своих интервью достаточно резко высказался по поводу роли Украины в ближневосточном конфликте. По ее словам, хозяин Белого дома считает, что "Украина никак не помогла США в операции против Ирана".

Скриншот из видео

Более того, американский лидер якобы подверг сомнению искренность украинской стороны, отметив, что "все, что пока сказал Зеленский об украинской помощи США, это только политический пиар". В отчете журналистки также говорится, что Трампу гораздо сложнее вести диалог с украинским президентом, чем с российским диктатором.

Наиболее противоречивой частью сообщения стал тезис об уровне доверия президента США мировым лидерам. Утверждается, что Трамп "доверяет кремлевскому главе больше, чем любому из европейских союзников". Следует заметить, что эти резонансные тезисы существуют только в переводе журналистки, поскольку "прямой язык Трампа в эфире не звучал".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 13 марта 2026 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и атак иранских дронов на американские базы президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по военному сотрудничеству с Киевом. Несмотря на то, что Украина уже отправила своих специалистов и дроны-перехватчики в Иорданию, Трамп публично продемонстрировал скептическое отношение к дальнейшему расширению такой помощи.