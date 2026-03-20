ЗМІ: Трамп нарікає на відсутність допомоги від Києва в іранському питанні та більше довіряє Путіну

Відносини між Києвом та Вашингтоном могли опинитися під новим тиском через резонансні заяви, які приписують американському президенту. Як повідомила журналістка телеканалу MS Now, Дональд Трамп в одному зі своїх інтерв’ю доволі різко висловився щодо ролі України в близькосхідному конфлікті. За її словами, господар Білого дому вважає, що "Україна ніяк не допомогла США у операції проти Ірану".

Скриншот з відео

Більше того, американський лідер нібито піддав сумніву щирість української сторони, зазначивши, що "все, що поки сказав Зеленський про українську допомогу США, це лише політичний піар". У звіті журналістки також йдеться про те, що Трампу набагато складніше вести діалог із українським президентом, ніж із російським диктатором.

Найбільш суперечливою частиною повідомлення стала теза про рівень довіри президента США до світових лідерів. Стверджується, що Трамп "довіряє кремлівському очільнику більше, ніж будь-якому з європейських союзників". Варто зауважити, що ці резонансні тези наразі існують лише у переказі журналістки, оскільки "пряма мова Трампа в ефірі не звучала".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 13 березня 2026 року на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та атак іранських дронів на американські бази, президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо військової співпраці з Києвом. Попри те, що Україна вже відправила своїх фахівців та дрони-перехоплювачі до Йорданії, Трамп публічно продемонстрував скептичне ставлення до подальшого розширення такої допомоги.