СМИ: Украинский священник предсказал нападение на Трампа и спас его своей молитвой

Как сообщает "Голос Америки" священник Украинской католической церкви в Америке отец Джейсон Чаррон молился за безопасность Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании за несколько минут до того, как одна из пуль попал в бывшего президента.

Джейсон Чаррон

Как рассказал священник перед митингом, он почувствовал, что на Трампа может быть совершено покушение. По его словам, перед митингом он обратился к людям и сказал, что они должны молиться за безопасность политика, потому что есть люди, желающие его застрелить.

"Я сказал это очень громко, и как только я это сказал, я начал немного об этом жалеть, потому что, понимаете, это публичная обстановка – повсюду агенты секретных служб, репортеры, и это было неправильно. Я бы не сказал, что это был один из моих более благоразумных моментов в жизни, когда ты кричишь что-то подобное, но так случилось, что я этого не планировал. Я никогда не говорил этого публично раньше, но я шел и надеялся, что люди действительно будут серьезно молиться, потому что без молитвы дела человека невозможно распутать", — сказал отец.

При этом он добавил, что перед этим на сцене он искренне молился и сделал все от себя зависящее.

На вопрос журналистов о том, есть ли у него ощущение, что именно его молитва спасла Трампа, отец сказал: "Пути Господни неисповедимы, поэтому, если Он действовал через меня, как недостойный сосуд в его руках, то он, возможно, избрал такой способ ".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что на Дональда Трампа было совершено покушение. Секретные службы застрелили действовавшего единолично стрелка. При этом есть мнение, что покушение на Трампа неизбежно отразится на Украине.



