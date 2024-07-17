logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США СМИ: Украинский священник предсказал нападение на Трампа и спас его своей молитвой
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ: Украинский священник предсказал нападение на Трампа и спас его своей молитвой

Священник Украинской католической церкви предполагает, что его молитва на сцене рядом с Трампом могла спасти политику жизнь

сегодня, 18:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как сообщает "Голос Америки" священник Украинской католической церкви в Америке отец Джейсон Чаррон молился за безопасность Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании за несколько минут до того, как одна из пуль попал в бывшего президента.

СМИ: Украинский священник предсказал нападение на Трампа и спас его своей молитвой

Джейсон Чаррон

Как рассказал священник перед митингом, он почувствовал, что на Трампа может быть совершено покушение. По его словам, перед митингом он обратился к людям и сказал, что они должны молиться за безопасность политика, потому что есть люди, желающие его застрелить.

"Я сказал это очень громко, и как только я это сказал, я начал немного об этом жалеть, потому что, понимаете, это публичная обстановка – повсюду агенты секретных служб, репортеры, и это было неправильно. Я бы не сказал, что это был один из моих более благоразумных моментов в жизни, когда ты кричишь что-то подобное, но так случилось, что я этого не планировал. Я никогда не говорил этого публично раньше, но я шел и надеялся, что люди действительно будут серьезно молиться, потому что без молитвы дела человека невозможно распутать", — сказал отец.

При этом он добавил, что перед этим на сцене он искренне молился и сделал все от себя зависящее.

На вопрос журналистов о том, есть ли у него ощущение, что именно его молитва спасла Трампа, отец сказал: "Пути Господни неисповедимы, поэтому, если Он действовал через меня, как недостойный сосуд в его руках, то он, возможно, избрал такой способ ".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что на Дональда Трампа было совершено покушение. Секретные службы застрелили действовавшего единолично стрелка. При этом есть мнение, что покушение на Трампа неизбежно отразится на Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.holosameryky.com/a/7700962.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости