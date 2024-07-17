СМИ: Украинский священник предсказал нападение на Трампа и спас его своей молитвой

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Ткачик Олеся
Как сообщает "Голос Америки" священник Украинской католической церкви в Америке отец Джейсон Чаррон молился за безопасность Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании за несколько минут до того, как одна из пуль попал в бывшего президента.
Джейсон Чаррон
Как рассказал священник перед митингом, он почувствовал, что на Трампа может быть совершено покушение. По его словам, перед митингом он обратился к людям и сказал, что они должны молиться за безопасность политика, потому что есть люди, желающие его застрелить.
При этом он добавил, что перед этим на сцене он искренне молился и сделал все от себя зависящее.
На вопрос журналистов о том, есть ли у него ощущение, что именно его молитва спасла Трампа, отец сказал: "Пути Господни неисповедимы, поэтому, если Он действовал через меня, как недостойный сосуд в его руках, то он, возможно, избрал такой способ ".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что на Дональда Трампа было совершено покушение. Секретные службы застрелили действовавшего единолично стрелка. При этом есть мнение, что покушение на Трампа неизбежно отразится на Украине.
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