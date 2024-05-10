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СМИ узнали, кому Трамп предложил сделку в обмен на возвращение в Белый дом

Дональд Трамп пообещал отменить решения Джо Байдена, касающиеся нефтегазовой отрасли и экологической политики

сегодня, 10:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп решил заручиться поддержкой нефтяных компаний. Он пообещал руководителям предприятий развернуть государственную политику, если они дадут деньги для его избирательной кампании. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Washington Post", со ссылкой на собственные источники.

СМИ узнали, кому Трамп предложил сделку в обмен на возвращение в Белый дом

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на встрече с гендиректорами крупнейших американских нефтяных компаний Трамп якобы сказал: "Вы все достаточно богаты и должны собрать $1 млрд, чтобы вернуть меня в Белый дом". Он поклялся немедленно отменить десятки экологических правил и политик президента Байдена и остановить принятие новых.

Дональд Трамп, по словам источников издания, собирается сразу после избрания пересмотреть решение Джо Байдена, которым он приостановил предоставление новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа.

На встрече присутствовали гендиректор и основатель Venture Global Майк Сабель и Джек Фуско, генеральный директор Cheniere Energy, проекты которых напрямую выигрывают от отмены паузы. Другие участники были представителями компаний Chevron, Continental Resources, Exxon и Occidental Petroleum, согласно списку присутствующих, полученному газетой.

Трамп пообещал выдать разрешения на бурение в Мексиканском заливе и отменить ограничения на бурение на севере Аляски.

"Вы ждали разрешений пять лет; вы получите их в первый же день", — сказал Трамп гендиректорам, по словам одного из участников.

Политик также пообещал, что отменит "мандат" Байдена по электромобилям. Речь идет о правилах, которые требуют от автопроизводителей уменьшать вредные выбросы от автомобилей, хотя на самом деле они не навязывают производство электрокаров или других технологий. На встрече с донорами Трамп назвал эти правила "смешными".

Представитель предвыборного штаба Байдена Аммар Мусса отреагировал на статью, заявив, что "Дональд Трамп продает людей в интересах Биг Ойл ради чеков на кампанию, вот и все".

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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2024/05/09/trump-oil-industry-campaign-money/
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Гарик

сегодня, 11:09

а если не попадет в белый домм?чем рассчитываться будет?А? златовласка?


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