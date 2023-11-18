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СМИ узнали, не раньше какого месяца Конгресс сможет принять пакет новой помощи для Украины

По информации Bloomberg, Конгресс сможет принять новую помощь для Украины только в середине декабря

сегодня, 07:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Дискуссии о том, какой и в каком размере должна быть дальнейшая помощь от США Украине могут затянуться минимум до средины декабря, но вполне возможно, что и дольше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

СМИ узнали, не раньше какого месяца Конгресс сможет принять пакет новой помощи для Украины

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, из-за того, что вопрос о выделении финансирования Украине снова откладывается, Вашингтон теряет возможность поддерживать прежние объёмы поставок вооружения для Украины.


Отмечается, что те конгрессмены, которые яро поддерживают Украину ведут постоянные споры в Конгрессе, пытаясь найти голоса для утверждения объёмного пакета помощи, который бы не зависел от дальнейших законопроектов.

Самым оптимистичным вариантов станет, если Конгресс придет к пониманию в вопросе к середине декабря, когда пройдет почти два месяца после того, как глава Белого дома Джо Байден впервые запросил 61 миллиард долларов для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете США (предусматривает продолжение финансирования правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года). Тот был ранее принят Палатой представителей, а затем поддержан и Сенатом. Он не содержит поддержки ни Украины, ни Израиля. При том, что в Пентагоне и Госдепе уже предупредили, что исчерпаны практически все, выделенные ранее средства на поддержку Украины. А генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует, что все страны, которые входят в Альянс прекрасно понимают, насколько важно не допустить победы Путина в развязанной им войне против украинского народа. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли надежда, что запрос Белого дома о финпомощи в десятки миллиардов долларов для Украины пройдет, наконец, парламент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-17/ukraine-aid-from-us-won-t-be-approved-for-a-month-maybe-longer?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy#xj4y7vzkg
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