Напали марлины: гребцы из Великобритании оказались в продырявленной лодке посреди Атлантического океана

Лодка гребцов из Великобритании была атакована марлином. Об этом сообщает издание BBC.

Марлин. Фото BBC

Четыре человека из Шропшира, пытавшиеся без посторонней помощи пересечь Атлантический океан, подверглись нападению марлина. По словам дочери одного из гребцов, в воскресенье рыба проделала дыру в палубе и в шкафах, где хранится их еда.

Женщина рассказала, что в настоящее время ущерб находится под контролем. Как отмечается в материале, к счастью, ни один из мужчин не пострадал, но вес добавленной воды в лодке теперь замедлял их движение.

Спасательная лодка прибыла на место событий, чтобы помочь, однако по словам женщины, ее отец и товарищи по команде "не нуждались в помощи".

Для справки: Марлины распространены в Атлантике и имеют большое копье на конце носа, которое и повредило лодку.

Мужчины собираются проплыть три тысячи миль в благотворительных целях. Гребцы надеются собрать 100 тысяч фунтов стерлингов для хосписа Северн и Королевского национального института слепых.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Нью-Йорке вспыхнул пожар в многоэтажке. Возгорание образовалось в одной из квартир, однако из-за открытой входной двери, распространилось по всему зданию. В результате происшествия пострадали несколько десятков граждан. Они были госпитализированы в медицинское учреждение. Жертвами стали 19 человек. Почти половина из погибших являлись несовершеннолетними.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в румынских Карпатах туристы из Украины подверглись нападению медведя. Во время происшествия украинцы получили ранения рук и ног и были госпитализирваны.

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