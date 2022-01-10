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Главная Новости Мир Великобритания Напали марлины: гребцы из Великобритании оказались в продырявленной лодке посреди Атлантического океана
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Напали марлины: гребцы из Великобритании оказались в продырявленной лодке посреди Атлантического океана

Марлины проделали дыру в палубе и в шкафах лодки

сегодня, 17:00
Автор:

Денис Подставной
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Лодка гребцов из Великобритании была атакована марлином. Об этом сообщает издание BBC. 

Напали марлины: гребцы из Великобритании оказались в продырявленной лодке посреди Атлантического океана

Марлин. Фото BBC

Четыре человека из Шропшира, пытавшиеся без посторонней помощи пересечь Атлантический океан, подверглись нападению марлина. По словам дочери одного из гребцов, в воскресенье рыба проделала дыру в палубе и в шкафах, где хранится их еда. 

Женщина рассказала, что в настоящее время ущерб находится под контролем. Как отмечается в материале, к счастью, ни один из мужчин не пострадал, но вес добавленной воды в лодке теперь замедлял их движение. 

Спасательная лодка прибыла на место событий, чтобы помочь, однако по словам женщины, ее отец и товарищи по команде "не нуждались в помощи".

Для справки: Марлины распространены в Атлантике и имеют большое копье на конце носа, которое и повредило лодку.

Мужчины собираются проплыть три тысячи миль в благотворительных целях. Гребцы надеются собрать 100 тысяч фунтов стерлингов для хосписа Северн и Королевского национального института слепых.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Нью-Йорке вспыхнул пожар в многоэтажке. Возгорание образовалось в одной из квартир, однако из-за открытой входной двери, распространилось по всему зданию. В результате происшествия пострадали несколько десятков граждан. Они были госпитализированы в медицинское учреждение. Жертвами стали 19 человек. Почти половина из погибших являлись несовершеннолетними. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в румынских Карпатах туристы из Украины подверглись нападению медведя. Во время происшествия украинцы получили ранения рук и ног и были госпитализирваны. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-shropshire-59937181?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=58B244EE-7216-11EC-8315-8BC34744363C&at_custom3=%40BBCNews&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_
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