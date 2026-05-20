В России анонсировали визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву "в ближайшее время". Однако точная дата пока не оглашается. Соответствующее заявление в разговоре с российским пропагандистскими СМИ сделал специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

"Уиткофф планирует прибыть в Россию с визитом в ближайшее время", — цитируют российские медиа слова Дмитриева.

При этом он не уточнил ни точную дату визита, ни его возможную цель.

Ранее о предстоящей поездке представителя Трампа в Москву также заявлял помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Пока официального подтверждения деталей предстоящего визита с американской стороны не обнародовали.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США Джей Ди Вэнс публично отверг информацию о возможной передаче иранского обогащённого урана России в рамках потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Заявление прозвучало на фоне активных спекуляций вокруг переговоров по иранской ядерной программе.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина ожидает визит высокопоставленной делегации США, которая может сыграть ключевую роль в возобновлении мирных переговоров. Речь идет о спецпосланнике Стив Уиткофф и зяте президента США Дональд Трамп – Джаред Кушнер. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Как отмечает Bloomberg, этот визит может стать первым для Уиткоффа и Кушнера в Украину, несмотря на их предыдущие контакты с Владимиром Путиным в Москве.



