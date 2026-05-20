Знову говоритимемо: кого Трамп відправляє до Москви на переговори

У Росії анонсували візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви "найближчим часом". Проте точна дата поки що не оголошується. Відповідну заяву у розмові з російським пропагандистськими ЗМІ зробив спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

"Вїткофф планує прибути до Росії з візитом найближчим часом", — цитують російські медіа слова Дмитрієва.

При цьому він не уточнив ні точної дати візиту, ні його можливої мети.

Раніше про майбутню поїздку представника Трампа до Москви також заявляв помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

Поки що офіційного підтвердження деталей майбутнього візиту з американської сторони не оприлюднили.

Як зазначає Bloomberg, цей візит може стати першим для Віткоффа та Кушнера в Україну, незважаючи на їхні попередні контакти з Володимиром Путіним у Москві.



