Снова тупик: в Белом доме ответили на предложение Джонсона о помощи Украине

Как передает портал "Комментарии", спикер Белого дома Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявили, что администрация президента Джо Байдена выступает против разделения помощи Украине и Израилю в соответствующем законопроекте.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Джон Кирби раскритиковал план спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона представить отдельный законопроект о финансировании Израиля, заявив, что Белый дом такой вариант не поддержит.

"Мы будем против отдельного законопроекта, который будет направлен только на Израиль", – сказал чиновник.

В свою очередь Карин Жан-Пьер призвала принять уже утвержденный Сенатом законопроект на сумму в $95 млрд.

"Отдельный законопроект на самом деле не поможет ни Израилю, ни Украине. Он фактически задержит необходимую помощь", – заявила пресс-секретарь.

Отметим, 15 апреля лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что между президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и лидерами Конгресса во время воскресного телефонного разговора был достигнут "консенсус" о том, что законодателям необходимо предпринять быстрые действия, чтобы направить помощь Украине и Израилю.

И уже сегодня стало известно о том, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил четыре отдельных законопроекта по финансированию помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности.



