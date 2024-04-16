Снова тупик: в Белом доме ответили на предложение Джонсона о помощи Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", спикер Белого дома Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявили, что администрация президента Джо Байдена выступает против разделения помощи Украине и Израилю в соответствующем законопроекте.
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Джон Кирби раскритиковал план спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона представить отдельный законопроект о финансировании Израиля, заявив, что Белый дом такой вариант не поддержит.
В свою очередь Карин Жан-Пьер призвала принять уже утвержденный Сенатом законопроект на сумму в $95 млрд.
Отметим, 15 апреля лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что между президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и лидерами Конгресса во время воскресного телефонного разговора был достигнут "консенсус" о том, что законодателям необходимо предпринять быстрые действия, чтобы направить помощь Украине и Израилю.
И уже сегодня стало известно о том, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил четыре отдельных законопроекта по финансированию помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!