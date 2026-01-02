Со здоровьем Трампа что-то неладное: на Западе обратили внимание на ряд нюансов

Президент США Дональд Трамп впервые довольно подробно рассказал о состоянии своего здоровья, признав, что регулярно принимает высокие дозы аспирина, сталкивается с отеками конечностей и периодическими проблемами со слухом. При этом американский лидер настаивает: серьезных поводов для беспокойства нет, а его физическая форма позволяет полноценно исполнять обязанности главы государства.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Wall Street Journal, Трамп заявил, что ежедневно принимает аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на рекомендации врачей сократить дозировку. По его словам, препарат он использует уже более 25 лет и не намерен отказываться от привычки, даже если это приводит к появлению синяков на руках. Иногда, признался президент, такие следы приходится маскировать косметикой.

Кроме того, глава Белого дома подтвердил, что ранее носил компрессионные носки из-за отеков в области щиколоток, однако со временем отказался от них, поскольку они доставляли дискомфорт. В материале также отмечается, что Трамп периодически испытывает сложности со слухом — особенно во время массовых мероприятий, где собеседникам приходится говорить громче. Сам президент подчеркивает, что речь идет лишь о шумной обстановке, а не о серьезных нарушениях.

В октябре Трамп прошел компьютерную томографию сердечно-сосудистой системы и брюшной полости. По словам врача Белого дома Шона Барбабеллы, обследование не выявило никаких отклонений. При этом сам президент позже признался, что жалеет о прохождении процедуры, поскольку она привлекла излишнее внимание к его здоровью.

Медик подчеркнул, что Трамп находится в "исключительно хорошем состоянии" и полностью трудоспособен. Согласно данным ЭКГ, его сердечный возраст оценивается в 65 лет, хотя президенту уже 79. Издание также отмечает, что Трамп мало спит, практически не занимается спортом, кроме игры в гольф, и не меняет пищевых привычек. Высокий уровень энергии он объясняет "хорошей генетикой" и отсутствием серьезных проблем со здоровьем.

