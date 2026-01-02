logo_ukra

BTC/USD

88776

ETH/USD

3014.79

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Зі здоров'ям Трампа щось недобре: на Заході звернули увагу на низку нюансів
commentss НОВИНИ Всі новини

Зі здоров'ям Трампа щось недобре: на Заході звернули увагу на низку нюансів

WSJ написало про ознаки старіння Трампа

2 січня 2026, 07:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп уперше досить докладно розповів про стан свого здоров'я, визнавши, що регулярно приймає високі дози аспірину, стикається з набряками кінцівок та періодичними проблемами зі слухом. При цьому американський лідер наполягає: серйозних приводів для занепокоєння немає, а його фізична форма дозволяє повноцінно виконувати обов’язки глави держави.

Зі здоров'ям Трампа щось недобре: на Заході звернули увагу на низку нюансів

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Wall Street Journal, Трамп заявив, що щодня приймає аспірин для профілактики серцево-судинних захворювань, незважаючи на рекомендації лікарів скоротити дозування. За його словами, препарат він використовує вже понад 25 років і не має наміру відмовлятися від звички, навіть якщо це призводить до появи синців на руках. Іноді, зізнався президент, такі сліди доводиться маскувати косметикою.

Крім того, глава Білого дому підтвердив, що раніше носив компресійні шкарпетки через набряки в області щиколоток, проте згодом відмовився від них, оскільки вони завдавали дискомфорту. У матеріалі також зазначається, що Трамп періодично зазнає складнощів зі слухом — особливо під час масових заходів, де співрозмовникам доводиться говорити голосніше. Сам президент наголошує, що йдеться лише про галасливу обстановку, а не про серйозні порушення.

У жовтні Трамп пройшов комп'ютерну томографію серцево-судинної системи та черевної порожнини. За словами лікаря Білого дому Шона Барбабелли, обстеження не виявило жодних відхилень. При цьому сам президент пізніше зізнався, що шкодує про проходження процедури, оскільки вона привернула надмірну увагу до його здоров'я.

Медик наголосив, що Трамп перебуває у "виключно хорошому стані" і повністю працездатний. За даними ЕКГ, його серцевий вік оцінюється у 65 років, хоча президенту вже 79. Видання також зазначає, що Трамп мало спить, практично не займається спортом, окрім гри в гольф, і не змінює харчових звичок. Високий рівень енергії він пояснює "хорошою генетикою" та відсутністю серйозних проблем зі здоров'ям.

Читайте також на порталі "Коментарі" — озвучено страшний прогноз для Трампа: що станеться менше, ніж за рік.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/us-news/as-signs-of-aging-emerge-trump-responds-with-defiance-769c5dcd
Теги:

Новини

Всі новини