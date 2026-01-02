Зі здоров'ям Трампа щось недобре: на Заході звернули увагу на низку нюансів

Президент США Дональд Трамп уперше досить докладно розповів про стан свого здоров'я, визнавши, що регулярно приймає високі дози аспірину, стикається з набряками кінцівок та періодичними проблемами зі слухом. При цьому американський лідер наполягає: серйозних приводів для занепокоєння немає, а його фізична форма дозволяє повноцінно виконувати обов’язки глави держави.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Wall Street Journal, Трамп заявив, що щодня приймає аспірин для профілактики серцево-судинних захворювань, незважаючи на рекомендації лікарів скоротити дозування. За його словами, препарат він використовує вже понад 25 років і не має наміру відмовлятися від звички, навіть якщо це призводить до появи синців на руках. Іноді, зізнався президент, такі сліди доводиться маскувати косметикою.

Крім того, глава Білого дому підтвердив, що раніше носив компресійні шкарпетки через набряки в області щиколоток, проте згодом відмовився від них, оскільки вони завдавали дискомфорту. У матеріалі також зазначається, що Трамп періодично зазнає складнощів зі слухом — особливо під час масових заходів, де співрозмовникам доводиться говорити голосніше. Сам президент наголошує, що йдеться лише про галасливу обстановку, а не про серйозні порушення.

У жовтні Трамп пройшов комп'ютерну томографію серцево-судинної системи та черевної порожнини. За словами лікаря Білого дому Шона Барбабелли, обстеження не виявило жодних відхилень. При цьому сам президент пізніше зізнався, що шкодує про проходження процедури, оскільки вона привернула надмірну увагу до його здоров'я.

Медик наголосив, що Трамп перебуває у "виключно хорошому стані" і повністю працездатний. За даними ЕКГ, його серцевий вік оцінюється у 65 років, хоча президенту вже 79. Видання також зазначає, що Трамп мало спить, практично не займається спортом, окрім гри в гольф, і не змінює харчових звичок. Високий рівень енергії він пояснює "хорошою генетикою" та відсутністю серйозних проблем зі здоров'ям.

