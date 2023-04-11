Собрание МВФ и Всемирного банка: Первые заявления о войне в Украине

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Моесеенко Валентина
Средств, предоставляемых ЕС, США и другими международными донорами, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности Украины до конца года. Об этом заявила министер финансов США Дженет Еллен в обращении к участникам весеннего собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне во вторник, пишут "Комментарии".
На сколько хватит средств доноров для поддержки Украины
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Вместе с тем, финансовые прогнозы для Украины в плане поддержки союзников выглядят довольно перспективно и оптимистично.
Долгосрочную помощь Украине доноры будут координировать через отдельную платформу.
Чиновница поздравила и одобрение программы МВФ, которая стала важным сигналом о широкой международной готовности поддерживать Украину. Неделю назад МВФ утвердил беспрецедентный для страны в войне пакет помощи Украине в объеме $ 15,6 миллиарда, из которых 2,7 миллиарда – уже в Украине. Средства помогли умерить экономическую стабильность и финансировать основные бюджетные расходы, заявили в Министерстве финансов Украины.
Однако существуют "чрезвычайные риски" для программы, говорят в МВФ. Программа предусматривает ежеквартальные пересмотры, а также 19 различных мер по стабилизации экономики со стороны Украины уже до конца года, включая меры по увеличению налоговых поступлений, стабильности валютного курса, противодействию коррупции и стабильности центробанка.
Напомним, "Комментарии" писали, что на недельной Весенней встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка пойдет речь, в частности, об устранении слабых мест в ранее примененных беспрецедентных санкциях против России, чтобы предотвратить финансирование Москвой своей военной машины в Украине.
Речь шла на портале "Комментарии" и о двух прогнозах окончания войны в Украине от МВФ.
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