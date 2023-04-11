Собрание МВФ и Всемирного банка: Первые заявления о войне в Украине

Средств, предоставляемых ЕС, США и другими международными донорами, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности Украины до конца года. Об этом заявила министер финансов США Дженет Еллен в обращении к участникам весеннего собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне во вторник, пишут "Комментарии".



На сколько хватит средств доноров для поддержки Украины

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"По оценкам МВФ, если война России против Украины завершится к середине 2024 года, потребность Украины во внешнем финансировании составит $ 115 миллиардов. Однако, если война будет продолжаться до конца 2025 года – потребность вырастет до $ 140 миллиардов", – сказал журналистам чиновник МВФ Гевин Грей перед заседанием.

Вместе с тем, финансовые прогнозы для Украины в плане поддержки союзников выглядят довольно перспективно и оптимистично.

"Если война будет продолжаться, – заявила Йеллен, – США будут сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить то, в чем нуждается Украина. Я уверена, что существует мощная двухпартийная поддержка. Это касается и наших партнеров из других стран.

Долгосрочную помощь Украине доноры будут координировать через отдельную платформу.

"В дополнение к этому, мы предоставили средства на срочное восстановление, на приоритетные потребности Украины, например энергосети, — говорит Еллен. — Стоимость послевоенного восстановления Украины Всемирный банк оценивает на уровне 411 миллиардов долларов. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Чиновница поздравила и одобрение программы МВФ, которая стала важным сигналом о широкой международной готовности поддерживать Украину. Неделю назад МВФ утвердил беспрецедентный для страны в войне пакет помощи Украине в объеме $ 15,6 миллиарда, из которых 2,7 миллиарда – уже в Украине. Средства помогли умерить экономическую стабильность и финансировать основные бюджетные расходы, заявили в Министерстве финансов Украины.

Однако существуют "чрезвычайные риски" для программы, говорят в МВФ. Программа предусматривает ежеквартальные пересмотры, а также 19 различных мер по стабилизации экономики со стороны Украины уже до конца года, включая меры по увеличению налоговых поступлений, стабильности валютного курса, противодействию коррупции и стабильности центробанка.

Напомним, "Комментарии" писали, что на недельной Весенней встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка пойдет речь, в частности, об устранении слабых мест в ранее примененных беспрецедентных санкциях против России, чтобы предотвратить финансирование Москвой своей военной машины в Украине.

Речь шла на портале "Комментарии" и о двух прогнозах окончания войны в Украине от МВФ.

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