Содержит ли подписанное соглашение гарантии безопасности для Украины: стали известны детали

Белый дом пока что не разглашает содержание ключевых положений подписанного соглашения с Украиной, оставляя открытым вопрос о наличии в нем каких-либо гарантий безопасности или обязательств по дальнейшей военной поддержке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что один из собеседников на условиях анонимности отметил, что окончательный текст соглашения не содержит в себе конкретных гарантий помощи со стороны США. Другой источник указал, что такая возможность была отклонена командой Дональда Трампа еще в начале переговоров.

Хотя подписание соглашения сопровождалось порой резонансными заявлениями, эксперты указывают на его ограниченное значение – особенно, если боевые действия между Украиной и Россией будут продолжаться.

Несмотря на это, сторонники поддержки Украины выражают осторожный оптимизм: они надеются, что подписание договоренности станет сигналом для Трампа, чтобы воспринимать Украину не только как "финансовое бремя" или препятствие на пути к сближению с российским лидером Владимиром Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами "шагом в прекращении этой войны". Соответствующее заявление госсекретарь США обнародовал в социальной сети X.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное с Украиной соглашение о полезных ископаемых принесет Соединенным Штатам больше средств, чем вся помощь, предоставленная Киеву ранее. По его словам, сейчас Америка выглядит защищенной. Однако по поводу безопасности Украины Трамп не смог дать четкого ответа.



