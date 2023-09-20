Соединенные Штаты покупают у России преимущественно эти три товара

Из-за санкций против России товарооборот между странами сократился в 11 раз. Таким образом, торговля между Соединенными Штатами и Россией находится в худшем состоянии за последние 23 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РБК.

США покупают у России три группы товаров. Фото из открытых источников

После введения санкций из-за российской агрессии торговля между странами упала до минимальных показателей. В июле 2023 года общий товарооборот между Вашингтоном и Москвой составлял 277 млн долларов, это в 11 раз меньше, чем в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В основном торговля между странами односторонняя – около 90% всех поставок поступает из России. Более всего Соединенные Штаты покупают у России три категории товаров, которые до сих пор не находятся под санкциями. К ним относятся искусственные удобрения, ядерное топливо и платиновые металлы (платина, родий, палладий).

"В течение семи месяцев этого года Соединенные Штаты импортировали из России товаров на 3 млрд. долларов, из которых 2,5 млрд. составляют товары из этих трех групп", — пишет РБК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби высказался по двум важным для Украины вопросам. Представитель Белого дома озвучил позицию США по ракетам ATACMS, которые хочет получить Украина, а также прокомментировал решение Польши продлить эмбарго на украинское зерно.

Также "Комментарии" писали о выступлении президента США Джо Байдена на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Американский лидер вспомнил о войне в Украине и заявил о необходимости поддерживать украинский народ в обретении свободы и возвращении территорий. Байден подчеркнул, что в противном случае ни одна страна не будет чувствовать себя безопасно.



