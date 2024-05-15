Соглашение по безопасности: Блинкен рассказал, на что может рассчитывать Киев

Соглашение по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной, работа над которым все еще продолжается, будет предусматривать военную помощь Киеву и поможет ему вступить в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время визита в Киев сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Госсекретарь США заявил, что соглашения по безопасности, которые Украина сейчас заключает, станут важным фактором для дальнейшего присоединения Украины к НАТО.

"Согласно нашему десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде крайне важных сфер – от авиации до ПВО, от дронов до разминирования", – добавил госсекретарь США.

Энтони Блинкен намекнул также на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения: "Если Россия или кто-либо еще нападет на Украину, мы немедленно совместно с Украиной будем работать на самом высоком уровне, чтобы согласовать лучший ответ на угрозу".

Кроме того, по словам Блинкена, соглашение по безопасности Украины и США поможет ускорить усилия по развитию украинского оборонно-промышленного комплекса, что позволит ей в долгосрочной перспективе меньше полагаться на военную помощь других государств, а также способствовать экономическому росту.

"Все это будет гарантировать, что в момент, когда выполнены все условия и с этим соглашаются все союзники, вступление Украины в НАТО будет быстрым и плавным", – подытожил госсекретарь США.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин ошибается, полагая, что время на стороне РФ. На самом деле, подчеркнул госсекретарь США, время на стороне Украины, которая сближается с НАТО и ЕС, а также наращивает оборонное производство.



