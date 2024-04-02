Согласится ли Байден на помощь Украине в кредит: ответ Белого дома

В Белом доме продолжают рассчитывать на то, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поставит на голосование законопроект, который уже одобрил Сенат. Никакие другие варианты пока не обсуждаются. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, подпишет ли Байден законопроект, включающий "нововведения", среди которых – предоставление Украине части помощи в виде кредита.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Я не собираюсь прибегать к гипотезам. Мы высказались очень четко. Мы считаем, что, если спикер поставит на голосование приложение о национальной безопасности — очевидно, что оно включает Украину, гуманитарную помощь, Израиль, Индо-Тихоокеанский регион – оно получит большинство двухпартийной поддержки в зале заседаний Палаты представителей. Это все, что ему нужно сделать", — заявила спикер на брифинге.

Отметим, после 9 апреля, когда американские парламентарии вернутся из отпуска, продолжиться обсуждение о законопроекте касательно внешней помощи, в том числе Украине. Судя по заявлениям спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он не намерен ставить на голосование вариант, поддержанный в феврале Сенатом (с выделением 60 млрд долларов безвозмездной помощи Украине). Похоже, ставка будет сделана на новый законопроект, где помощь намерены предоставить в виде кредита. Акцент также может делаться на передачу Украине арестованных российских активов. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" продолжающуюся эпопею с (не)выделением Штатами помощи Украине.

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