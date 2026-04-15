Солдаты, дипломаты и не только: Госдеп назвал страну, которая активно помогает РФ в войне против Украины

Госдеп раскрыл роль Кубы в войне против Украины

15 апреля 2026, 08:10
Кравцев Сергей

Госдепартамент США проинформировал Конгресс о том, что Куба предоставила до 5 тысяч бойцов для войны против Украины на стороне РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios".

В публикации говорится, что Гавана якобы оказала "дипломатическую и политическую поддержку Москве". Таким образом, США прямо говорят, что кубинский режим причастен к поставкам войск в армию РФ.

"Публичные записи не доказывают, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако есть веские признаки того, что режим сознательно способствовал этому потоку войск", — говорится в несекретном отчете Госдепартамента США.

Также отмечается, что кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их в российско-украинской войне.

По информации СМИ, отчет внешнеполитического ведомства США появился на фоне того, как Белый дом усилил свою кампанию давления на Кубу, чтобы добиться смены руководства в Гаване.

"Граждане Кубы стали одной из крупнейших идентифицированных групп иностранных боевиков, которые поддерживают российские военные операции в Украине", — говорится в отчете, направленном в ключевые комитеты Конгресса 8 апреля.

Оценки расходятся, но большинство информации из открытых источников свидетельствуют о том, что в Украине одновременно воюют от тысячи до 5 тысяч граждан Кубы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент России Владимир Путин выступил с резкой критикой администрации США из-за блокады Кубы, заявив, что Москва считает новые ограничения неприемлемыми. Об этом сообщает CNBC.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2026/04/14/congress-cuba-russia-trump-administration-congress
