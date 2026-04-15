Солдати, дипломати і не лише: Держдеп назвав країну, яка активно допомагає РФ у війні проти України
Солдати, дипломати і не лише: Держдеп назвав країну, яка активно допомагає РФ у війні проти України

Держдеп розкрив роль Куби у війні проти України

15 квітня 2026, 08:10
Кравцев Сергей

Держдепартамент США поінформував Конгрес про те, що Куба надала до 5 тисяч бійців для війни проти України за РФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Axios".

У публікації йдеться, що Гавана нібито надала "дипломатичну та політичну підтримку Москві". Таким чином, США прямо говорять, що кубинський режим причетний до постачання військ до армії РФ.   

"Публічні записи не доводять, що Гавана офіційно відправила всіх кубинських бійців. Проте є вагомі ознаки того, що режим свідомо сприяв цьому потоку військ", — йдеться у несекретному звіті Держдепартаменту США.

Також наголошується, що кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх у російсько-українській війні.

За інформацією ЗМІ, звіт зовнішньополітичного відомства США з'явився на тлі того, як Білий дім посилив свою кампанію тиску на Кубу, щоб досягти зміни керівництва в Гавані.                                                     

"Громадяни Куби стали однією з найбільших ідентифікованих груп іноземних бойовиків, які підтримують російські військові операції в Україні", — йдеться у звіті, направленому до ключових комітетів Конгресу 8 квітня.

Оцінки розходяться, але більшість інформації з відкритих джерел свідчать, що в Україні одночасно воюють від тисячі до 5 тисяч громадян Куби.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Росії Володимир Путін виступив із різкою критикою адміністрації США через блокаду Куби, заявивши, що Москва вважає нові обмеження неприйнятними. Про це повідомляє CNBC.



Джерело: https://www.axios.com/2026/04/14/congress-cuba-russia-trump-administration-congress
