Марджори Тейлор Грин, известная своими контроверсионными высказываниями и поддержкой бывшего президента Дональда Трампа, выразила критику по поводу атаки на Севастополь, которая состоялась 23 июня. Она заявила, что такие удары не должны иметь место, и сравнила ситуацию с воображаемым российским ударом по пляжу во Флориде с помощью кассетных боеприпасов.

Марджори Тейлор Грин (фото из открытых источников)

"Представьте себе, если бы Россия с помощью российского спутника выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, и конституция обязывает федеральное правительство защищать Штаты", — написала она в своем Х .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Курт Волкер рассказал, как изменилось отношение Трампа к Украине. 45-й президент США Дональд Трамп "определенно прогрессирует в понимании Украины". Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине в 2017-2019 годах Курт Волкер.

По его мнению, бывший президент США поступил так, потому что понял: если он этого не сделает, то когда станет президентом, унаследует "катастрофические проблемы".

Также "Комментарии" писали о том, что соратница Трампа называет героем военного, которого арестовали за слив секретных файлов. Конгрессмен от штата Джорджия и поклонница Трампа Марджори Тейлор Грин критикует арест нацгвардейца, подозреваемого в слиянии секретных документов Пентагона.

13 апреля американские спецслужбы арестовали 21-летнего Джека Тейшейру. Нацгвардеец подозревается в утечке секретных материалов разведки США. Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала арест предполагаемого подозреваемого и критикует действующую власть США за помощь Украине.

