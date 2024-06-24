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Главная Новости Мир США Соратница Трампа резко отреагировала на удары ВСУ по российским оккупантам в Севастополе
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Соратница Трампа резко отреагировала на удары ВСУ по российским оккупантам в Севастополе

Марджори Тейлор Грин считает, что таких ударов "не должно происходить"

24 июня 2024, 19:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Марджори Тейлор Грин, известная своими контроверсионными высказываниями и поддержкой бывшего президента Дональда Трампа, выразила критику по поводу атаки на Севастополь, которая состоялась 23 июня. Она заявила, что такие удары не должны иметь место, и сравнила ситуацию с воображаемым российским ударом по пляжу во Флориде с помощью кассетных боеприпасов.

Соратница Трампа резко отреагировала на удары ВСУ по российским оккупантам в Севастополе

Марджори Тейлор Грин (фото из открытых источников)

"Представьте себе, если бы Россия с помощью российского спутника выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, и конституция обязывает федеральное правительство защищать Штаты", — написала она в своем Х .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Курт Волкер рассказал, как изменилось отношение Трампа к Украине. 45-й президент США Дональд Трамп "определенно прогрессирует в понимании Украины". Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине в 2017-2019 годах Курт Волкер.

По его мнению, бывший президент США поступил так, потому что понял: если он этого не сделает, то когда станет президентом, унаследует "катастрофические проблемы".

Также "Комментарии" писали о том, что соратница Трампа называет героем военного, которого арестовали за слив секретных файлов. Конгрессмен от штата Джорджия и поклонница Трампа Марджори Тейлор Грин критикует арест нацгвардейца, подозреваемого в слиянии секретных документов Пентагона.

13 апреля американские спецслужбы арестовали 21-летнего Джека Тейшейру. Нацгвардеец подозревается в утечке секретных материалов разведки США. Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала арест предполагаемого подозреваемого и критикует действующую власть США за помощь Украине.



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Обсуждения

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Ігор

24 июня 2024, 19:07

А де ви були раніше? Вже три роки вся ця ескалація відбувається на ваших очах. Ви маєте справу з пекельним Клоуном якому втрачати вже нема чого. Його ще у шкільні роки не любили і не поважали тому він на весь світ озлоблений і намагається помститись: Я вам ничего не должен - фраза над якою треба замислитись. Він розуміє що не тільки він, а і його рідні відповідати будуть. Тому в нього все на карту поставлено не тільки 52-мільйонна країна, а і весь світ.


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