Соседи Трампа не пускают его домой

Президент Трамп, отказывается признать, что он покидает Белый дом в январе, но первая леди Мелания Трамп и Секретная служба, как сообщается, заняты подготовкой к его пост-президентской жизни в Мар-а-Лаго, его частном клубе в Палм-Бич, Флорида. Однако в этом плане может быть загвоздка: соседи. А благодаря юридическим соглашениям, подписанным Трампом в 1990-х годах, они могут помешать ему сделать Мар-а-Лаго своим следующим домом, сообщает The Washington Post.

ФОТО: New York Magazine

Соседи Трампа по Мар-а-Лаго во вторник направили письмо в город Палм-Бич и в Секретную службу с требованием, чтобы город уведомил Трампа, что он не может проживать в Мар-а-Лаго, потому что он подписал договор об этом в 1993 году, сообщает The Post. В письме говорится, что сообщение Трампу о том, что он не может использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции, "позволит избежать неловкой ситуации", когда бывшему президенту будет приказано уехать после того, как он переедет.

Трамп преобразовал Мар-а-Лаго в частный клуб в 1993 году, потому что ему были нужны деньги, а содержание поместья было дорогостоящим, сообщает The Post, но, чтобы получить одобрение на преобразование, Палм-Бич заставил его подписать соглашение о том, что клуб может оставаться в Мар-а-Лаго не более 21 дня в году или семи дней подряд. Его адвокат тогда пообещал, что Трамп не будет жить в Мар-а-Лаго.

Палм-Бич время от времени приводил в исполнение соглашение, давая Трампу особую свободу действий, пока он был президентом и часто посещал это заведение, но сделка 1993 года могла вызвать особую головную боль у Секретной службы, которая стремится соблюдать все законы штата и местные законы при выполнении обязанностей по защите бывшего президента. Представитель Trump Organization сообщил The Post, что "не существует документа или соглашения, запрещающего президенту Трампу использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции".

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп не разрешил вакцинировать сотрудников Белого дома.

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