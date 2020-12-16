Соседи Трампа не пускают его домой

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Павел Зинченко
Президент Трамп, отказывается признать, что он покидает Белый дом в
январе, но первая леди Мелания Трамп и Секретная служба, как сообщается, заняты
подготовкой к его пост-президентской жизни в Мар-а-Лаго, его частном клубе в
Палм-Бич, Флорида. Однако в этом плане может быть загвоздка: соседи. А
благодаря юридическим соглашениям, подписанным Трампом в 1990-х годах, они
могут помешать ему сделать Мар-а-Лаго своим следующим домом, сообщает The
Washington Post.
ФОТО: New York Magazine
Соседи Трампа по Мар-а-Лаго во вторник направили письмо в город Палм-Бич
и в Секретную службу с требованием, чтобы город уведомил Трампа, что он не
может проживать в Мар-а-Лаго, потому что он подписал договор об этом в 1993
году, сообщает The Post. В письме говорится, что сообщение Трампу о том, что он
не может использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции, "позволит
избежать неловкой ситуации", когда бывшему президенту будет приказано
уехать после того, как он переедет.
Трамп преобразовал Мар-а-Лаго в частный клуб в 1993 году, потому что ему
были нужны деньги, а содержание поместья было дорогостоящим, сообщает The Post,
но, чтобы получить одобрение на преобразование, Палм-Бич заставил его подписать
соглашение о том, что клуб может оставаться в Мар-а-Лаго не более 21 дня в году
или семи дней подряд. Его адвокат тогда пообещал, что Трамп не будет жить в
Мар-а-Лаго.
Палм-Бич время от времени приводил в исполнение соглашение, давая Трампу
особую свободу действий, пока он был президентом и часто посещал это заведение,
но сделка 1993 года могла вызвать особую головную боль у Секретной службы,
которая стремится соблюдать все законы штата и местные законы при выполнении
обязанностей по защите бывшего президента. Представитель Trump Organization
сообщил The Post, что "не существует документа или соглашения, запрещающего
президенту Трампу использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции".
Как сообщало издание "Комментарии", Трамп не разрешил вакцинировать сотрудников Белого дома.
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