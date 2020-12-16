kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

19674.94

ETH/USD

593.47

LTC/USD

82.31

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Соседи Трампа не пускают его домой
commentss НОВОСТИ Все новости

Соседи Трампа не пускают его домой

Соседи Трампа возмущены постоянным шумом, который доносится из клуба Мар-а-Лаго

сегодня, 12:47
Автор:

Павел Зинченко

Президент Трамп, отказывается признать, что он покидает Белый дом в январе, но первая леди Мелания Трамп и Секретная служба, как сообщается, заняты подготовкой к его пост-президентской жизни в Мар-а-Лаго, его частном клубе в Палм-Бич, Флорида. Однако в этом плане может быть загвоздка: соседи. А благодаря юридическим соглашениям, подписанным Трампом в 1990-х годах, они могут помешать ему сделать Мар-а-Лаго своим следующим домом, сообщает The Washington Post.

Соседи Трампа не пускают его домой

ФОТО: New York Magazine

Соседи Трампа по Мар-а-Лаго во вторник направили письмо в город Палм-Бич и в Секретную службу с требованием, чтобы город уведомил Трампа, что он не может проживать в Мар-а-Лаго, потому что он подписал договор об этом в 1993 году, сообщает The Post. В письме говорится, что сообщение Трампу о том, что он не может использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции, "позволит избежать неловкой ситуации", когда бывшему президенту будет приказано уехать после того, как он переедет.

Трамп преобразовал Мар-а-Лаго в частный клуб в 1993 году, потому что ему были нужны деньги, а содержание поместья было дорогостоящим, сообщает The Post, но, чтобы получить одобрение на преобразование, Палм-Бич заставил его подписать соглашение о том, что клуб может оставаться в Мар-а-Лаго не более 21 дня в году или семи дней подряд. Его адвокат тогда пообещал, что Трамп не будет жить в Мар-а-Лаго.

Палм-Бич время от времени приводил в исполнение соглашение, давая Трампу особую свободу действий, пока он был президентом и часто посещал это заведение, но сделка 1993 года могла вызвать особую головную боль у Секретной службы, которая стремится соблюдать все законы штата и местные законы при выполнении обязанностей по защите бывшего президента. Представитель Trump Organization сообщил The Post, что "не существует документа или соглашения, запрещающего президенту Трампу использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции".

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп не разрешил вакцинировать сотрудников Белого дома.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.yahoo.com/trumps-mar-lago-neighbors-dont-055600648.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ