Состояние Трампа: врачи применили лекарство для тяжелобольных COVID-19

Президент Дональд Трамп надеялся сегодня выписаться из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, где он проходит лечение от COVID-19. Об этом передает AP.

Сообщается, что уровень кислорода в крови Трампа внезапно упал дважды за последние дни. Врачам пришлось дать ему стероид, который обычно рекомендуется только для тяжелобольных. Тем не менее специалисты заявили, что здоровье Трампа улучшается. Медики предложили выписать его, чтобы продолжить лечение уже в Белом доме.

"Это важный день, поскольку состояние президента продолжает улучшаться, и он готов вернуться к нормальному рабочему графику", — сказал сегодня глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Решение о том, выпишут ли Трампа из больницы, будет принято после того, как президента осмотрят специалисты.

Отметим, что в воскресенье, 4 октября, Трамп игнорировал меры предосторожности и проехал на авто перед сторонниками. Хотя перед этим уверял, что понимает всю серьезность ситуации.

Ранее сообщалось, что первый раунд очных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялся. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какие важные выводы должна сделать для себя Украина.

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