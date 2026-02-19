Президент США Дональд Трамп во время выступления на открытии Совета мира официально объявил о значительном финансовом вкладе Соединенных Штатов в деятельность этой организации. По словам американского лидера, США направят на эти цели 10 миллиардов долларов.

Совет мира: Трамп раскрыл список стран, которые предоставят средства и военные контингенты

"Эта сумма очень мала, если сравнить со стоимостью войны", — подчеркнул Трамп, обосновывая необходимость инвестиций в мирное урегулирование.

Кроме американской помощи президент озвучил данные о вкладах других государств. В частности, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт суммарно пожертвовали более 7 млрд долларов в помощь Газе. Также было анонсировано привлечение сил безопасности:

"Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан пришлют военные и полицейские силы для стабилизации Газы", — заявил Дональд Трамп.

Он также добавил, что значительную помощь окажут Египет и Иордания, Норвегия примет мероприятие Совета мира, а Япония проведет благотворительную акцию для стран региона. Отдельно было отмечено, что Офис ООН по координации гуманитарных вопросов "собирает $2 млрд для поддержки Газы".

В завершение президент США выразил надежду на расширение круга участников инициативы. Хотя Китай и Россия были официально приглашены в Совет мира, они пока не присоединились к процессу. Трамп выразил надежду, что оба государства все же будут вовлечены в совместные международные усилия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Путин заявлял о готовности России присоединиться к инициированной президентом США Дональдом Трампом "Совету мира" и внести членский взнос в размере 1 млрд долларов. Однако речь идет не о новых средствах, а о российских активах, замороженных в Соединенных Штатах еще при американской администрации.