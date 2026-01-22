Путін готовий дати Трампу 1 мільярд, щоб приєднатися до Ради миру, але є нюанс

Володимир Путін заявив про готовність Росії приєднатися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом "Ради миру" та зробити членський внесок у розмірі 1 млрд доларів. Однак йдеться не про нові кошти, а про російські активи, заморожені в Сполучених Штатах ще за попередньої американської адміністрації.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін розповів, що Москва особисте запрошення від Дональда Трампа долучитися до Ради миру, яка, зокрема, має опікуватися врегулюванням гуманітарної кризи в Секторі Гази. Путін подякував за ініціативу та заявив, що Росія "традиційно підтримує зусилля, спрямовані на зміцнення міжнародної стабільності".

"Враховуючи особливі стосунки з палестинським народом, Росія могла б направити в "Раду миру" 1 млрд доларів із заморожених ще при попередній адміністрації США російських активів", — сказав Путін про кошти доступ до яких Росія наразі не контролює.

Водночас російський диктатор уникнув остаточної відповіді на питання членства в "Раді миру". Очільник Кремля доручив Міністерству закордонних справ РФ провести консультації з "партнерами" та детально вивчити умови участі, після чого Москва ухвалить рішення щодо приєднання.

Ідея Ради миру є частиною ширшого зовнішньополітичного бачення Дональда Трампа. За його планом, держави, які претендують на постійне членство, мають внести по 1 млрд доларів.

