Slava Kot
Володимир Путін заявив про готовність Росії приєднатися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом "Ради миру" та зробити членський внесок у розмірі 1 млрд доларів. Однак йдеться не про нові кошти, а про російські активи, заморожені в Сполучених Штатах ще за попередньої американської адміністрації.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Володимир Путін розповів, що Москва особисте запрошення від Дональда Трампа долучитися до Ради миру, яка, зокрема, має опікуватися врегулюванням гуманітарної кризи в Секторі Гази. Путін подякував за ініціативу та заявив, що Росія "традиційно підтримує зусилля, спрямовані на зміцнення міжнародної стабільності".
Водночас російський диктатор уникнув остаточної відповіді на питання членства в "Раді миру". Очільник Кремля доручив Міністерству закордонних справ РФ провести консультації з "партнерами" та детально вивчити умови участі, після чого Москва ухвалить рішення щодо приєднання.
Ідея Ради миру є частиною ширшого зовнішньополітичного бачення Дональда Трампа. За його планом, держави, які претендують на постійне членство, мають внести по 1 млрд доларів.
