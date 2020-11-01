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Советник Трампа дал интервью российским пропагандистам

Советник Белого дома по вопросам коронавируса Скотт Атлас раскритиковал меры карантина в интервью телеканалу Russia Today

1 ноября 2020, 09:10
Автор:

Кириєнко Анна

31 октября советник президента США по вопросам коронавируса Скотт Атлас дал интервью российскому пропагандистскому телеканалу Russia Today. Позже ему пришлось сожалеть и извиняться, ведь оказалось, что телекомпания RT зарегистрирована как иностранный агент. Официальное извинение советник президента опубликовал на своей странице в Твиттере .

Советник Трампа дал интервью российским пропагандистам

Фото: businessinsider

В интервью RT Скотт Атлас поддержал позицию Дональда Трампа о карантине. Он отмечает, что действия руководства сферы общественного здравоохранения оказались неэффективными. В подтверждение этому привел факт увеличения количества суицидов и резкий рост зависимости среди населения, особенно тех слоев, которые получают маленькую зарплату.

Такую позицию советника критикуют представители здравоохранения США. На самом деле Скотт Атлас не имеет достаточной осведомленности в эпидемиологической сфере, но позволяет себе делать громкие заявления. Также ранее он опубликовал в Твиттере пост о ненужности и неэффективности медицинской маски. Пост вскоре удалила компания Twitter.

В интервью RT советник Трампа сообщил, что не отказывается от своих мыслей несмотря на то, что их поддерживает большинство экспертов. Скотт не подозревал, что дает интервью иностранному агенту, которым редакция Russia Today является еще с 2017 года. Тогда телевидение было признано пропагандистской силой России, которая вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

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