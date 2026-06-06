Союзник под подозрением: в какой стране Пентагон увидел критическую угрозу

В отношениях между США и Израилем может назревать новый виток напряженности. По информации американских СМИ, Пентагон резко повысил уровень контрразведывательной угрозы, связанной с деятельностью Израиля, до самой высокой категории – "критической".

Пентагон. Фото: из открытых источников

Как сообщают источники в американских оборонных структурах, Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило специальную оценку рисков на фоне разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом по дальнейшей политике на Ближнем Востоке и развитии конфликта вокруг Ирана.

По данным собеседников журналистов, во внутреннем документе содержится вывод о том, что израильская сторона якобы активизировала попытки получить доступ к информации о закрытых дискуссиях в администрации президента Дональда Трампа. Особый интерес, как утверждается, вызывают вопросы, связанные с военными операциями и возможными решениями США по Ирану.

Документ в объеме семи страниц содержит анализ возможностей Израиля по агентурной и технической разведке. Именно эти выводы, по словам источников, и послужили основанием для пересмотра уровня угрозы.

Впрочем, в самом Израиле категорически исключают все обвинения. Представитель израильского посольства в Вашингтоне заявил, что его страна не ведет разведывательную деятельность против американских правительственных структур и не собирает информацию о должностных лицах США.

В Пентагоне официально от комментариев воздержались. Не подтвердили информацию и в Белом доме, где один из представителей администрации назвал сообщения медиа недостоверными.

Несмотря на это, появление таких данных свидетельствует о росте недоверия между двумя стратегическими союзниками. На фоне конфликта вокруг Ирана и сложной ситуации на Ближнем Востоке любые подозрения в шпионаже могут превратиться в серьезный политический скандал.

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