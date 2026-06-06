logo

BTC/USD

60528

ETH/USD

1551.48

USD/UAH

44.36

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Союзник под подозрением: в какой стране Пентагон увидел критическую угрозу
commentss НОВОСТИ Все новости

Союзник под подозрением: в какой стране Пентагон увидел критическую угрозу

Американские спецслужбы бьют тревогу из-за возможного шпионажа за высокопоставленными чиновниками США на фоне споров по поводу войны с Ираном

6 июня 2026, 20:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В отношениях между США и Израилем может назревать новый виток напряженности. По информации американских СМИ, Пентагон резко повысил уровень контрразведывательной угрозы, связанной с деятельностью Израиля, до самой высокой категории – "критической".

Союзник под подозрением: в какой стране Пентагон увидел критическую угрозу

Пентагон. Фото: из открытых источников

Как сообщают источники в американских оборонных структурах, Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило специальную оценку рисков на фоне разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом по дальнейшей политике на Ближнем Востоке и развитии конфликта вокруг Ирана.

По данным собеседников журналистов, во внутреннем документе содержится вывод о том, что израильская сторона якобы активизировала попытки получить доступ к информации о закрытых дискуссиях в администрации президента Дональда Трампа. Особый интерес, как утверждается, вызывают вопросы, связанные с военными операциями и возможными решениями США по Ирану.

Документ в объеме семи страниц содержит анализ возможностей Израиля по агентурной и технической разведке. Именно эти выводы, по словам источников, и послужили основанием для пересмотра уровня угрозы.

Впрочем, в самом Израиле категорически исключают все обвинения. Представитель израильского посольства в Вашингтоне заявил, что его страна не ведет разведывательную деятельность против американских правительственных структур и не собирает информацию о должностных лицах США.

В Пентагоне официально от комментариев воздержались. Не подтвердили информацию и в Белом доме, где один из представителей администрации назвал сообщения медиа недостоверными.

Несмотря на это, появление таких данных свидетельствует о росте недоверия между двумя стратегическими союзниками. На фоне конфликта вокруг Ирана и сложной ситуации на Ближнем Востоке любые подозрения в шпионаже могут превратиться в серьезный политический скандал.

Читайте на портале "Комментарии" — хаос из-за Трампа: Пентагон теряет миллионы, а военные не понимают, где им служить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/politics/national-security/pentagon-raised-threat-israeli-spying-us-highest-level-sources-say-rcna348565
Теги:

Новости

Все новости