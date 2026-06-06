Союзник під підозрою: у якій країні Пентагон побачив критичну загрозу

У відносинах між США та Ізраїлем може назрівати новий виток напруженості. За інформацією американських ЗМІ, Пентагон різко підвищив рівень контррозвідувальної загрози, пов’язаної з діяльністю Ізраїлю, до найвищої категорії — "критичної".

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють джерела в американських оборонних структурах, Розвідувальне управління Міністерства оборони США підготувало спеціальну оцінку ризиків на тлі розбіжностей між Вашингтоном і Тель-Авівом щодо подальшої політики на Близькому Сході та розвитку конфлікту навколо Ірану.

За даними співрозмовників журналістів, у внутрішньому документі міститься висновок про те, що ізраїльська сторона нібито активізувала спроби отримати доступ до інформації про закриті дискусії в адміністрації президента Дональда Трампа. Особливий інтерес, як стверджується, викликають питання, пов’язані з військовими операціями та можливими рішеннями США щодо Ірану.

Документ обсягом сім сторінок містить аналіз можливостей Ізраїлю щодо агентурної та технічної розвідки. Саме ці висновки, за словами джерел, і стали підставою для перегляду рівня загрози.

Втім, у самому Ізраїлі категорично відкидають усі звинувачення. Представник ізраїльського посольства у Вашингтоні заявив, що його країна не веде розвідувальної діяльності проти американських урядових структур і не збирає інформацію про посадовців США.

У Пентагоні офіційно від коментарів утрималися. Не підтвердили інформацію і в Білому домі, де один із представників адміністрації назвав повідомлення медіа недостовірними.

Попри це, сама поява таких даних свідчить про зростання недовіри між двома стратегічними союзниками. На тлі конфлікту навколо Ірану та складної ситуації на Близькому Сході будь-які підозри у шпигунстві можуть перетворитися на серйозний політичний скандал.

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