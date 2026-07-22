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Союзники США требуют от Трампа самого жесткого сценария: какой стране не поздоровиться

Bloomberg пишет о том, что в странах Персидского залива считают, что без масштабной эскалации Тегеран не откажется от своих планов

22 июля 2026, 12:20
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Кравцев Сергей

Ближайшие союзники Соединенных Штатов на Ближнем Востоке усиливают давление на администрацию Дональда Трампа, призывая Вашингтон перейти к более решительным действиям против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Союзники США требуют от Трампа самого жесткого сценария: какой стране не поздоровиться

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации агентства, в государствах Персидского залива растет недовольство нынешним развитием конфликта между США и Тегераном. Местные власти опасаются, что затяжное противостояние без четкой стратегии способно продолжаться многие месяцы, подрывая инвестиционную привлекательность региона и нанося удар по туристической отрасли.

Среди обсуждаемых вариантов дальнейших действий называется значительное расширение военной операции. По словам собеседников Bloomberg, некоторые представители стран региона предлагают Вашингтону рассмотреть возможность ввода наземных подразделений в Иран, а также установления контроля над островом Харг – крупнейшим экспортным терминалом иранской нефти.

Сторонники такого подхода считают, что лишь резкое усиление давления сможет заставить Тегеран отказаться от угроз перекрытия Ормузского пролива и пойти на уступки по вопросам своей ядерной программы.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что многие региональные чиновники поддерживают стратегию "эскалации ради деэскалации". По его мнению, нынешних действий Вашингтона недостаточно для изменения позиции иранского руководства.

Несмотря на подобные призывы, окончательное решение остается за Белым домом, которому предстоит учитывать не только военные риски, но и возможные последствия масштабной операции для всего Ближнего Востока.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-21/us-allies-in-persian-gulf-exasperated-as-iran-war-escalates?srnd=homepage-europe
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