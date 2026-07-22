Союзники США вимагають від Трампа найжорсткішого сценарію: якій країні не поздоровиться

Найближчі союзники Сполучених Штатів на Близькому Сході посилюють тиск на адміністрацію Дональда Трампа, закликаючи Вашингтон перейти до більш рішучих дій проти Ірану. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією агентства, у державах Перської затоки зростає невдоволення нинішнім розвитком конфлікту між США та Тегераном. Місцева влада побоюється, що затяжне протистояння без чіткої стратегії здатне продовжуватися багато місяців, підриваючи інвестиційну привабливість регіону і завдаючи удару туристичній галузі.

Серед варіантів подальших дій, що обговорюються, називається значне розширення військової операції. За словами співрозмовників Bloomberg, деякі представники країн регіону пропонують Вашингтону розглянути можливість введення наземних підрозділів до Ірану, а також встановлення контролю за островом Харг – найбільшим експортним терміналом іранської нафти.

Прихильники такого підходу вважають, що лише різке посилення тиску зможе змусити Тегеран відмовитися від загроз перекриття Ормузької протоки та піти на поступки з питань своєї ядерної програми.

Колишній помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер заявив, що багато регіональних чиновників підтримують стратегію "ескалації заради деескалації". На його думку, нинішніх дій Вашингтона замало зміни позиції іранського керівництва.

Незважаючи на подібні заклики, остаточне рішення залишається за Білим домом, який має враховувати не лише військові ризики, а й можливі наслідки масштабної операції для всього Близького Сходу.

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