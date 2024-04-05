Спартц откровенно разочаровал украинцев. Почему это было закономерно

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Одиозная республиканка-украинка Виктория Спартц выступила с очередным неоднозначным заявлением: она принципиально против помощи Украине. Хотя "понимает важность этого сражения и последствия, если Россия победит".
Виктория Спартц
Как подчеркнул Алексей Голобуцкий, в конце концов именно таким разочарованием закономерно завершаются оценки политиков, основанных на эмоциях.
При этом он подчеркнул, что все, кто оценивал и оценивает Спартц и ее действия, прежде всего должны учитывать, что политическую карьеру она делает в Америке. Именно поэтому, добавляет политтехнолог, логично, что позиция Спартц как публичного политика в полной мере отражает позицию трампистов, ориентированных на вполне конкретные настроения электората: деньги Украине дать можно — однако только в кредит.
Также он добавил, что очень часто люди, показательно играющие в патриотов, на самом деле таковыми не являются.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Виктория Спартц выступила против предоставления Украине финансовой помощи, подчеркнув, что не будет голосовать за ее предоставление. Также она хочет, чтобы любая помощь, которая направляется Украине, предлагалась в виде кредита и чтобы администрация уделяла больше внимания вопросам, которые находятся ближе к дому.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!