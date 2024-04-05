Спартц откровенно разочаровал украинцев. Почему это было закономерно

Одиозная республиканка-украинка Виктория Спартц выступила с очередным неоднозначным заявлением: она принципиально против помощи Украине. Хотя "понимает важность этого сражения и последствия, если Россия победит".

Виктория Спартц

Как подчеркнул Алексей Голобуцкий, в конце концов именно таким разочарованием закономерно завершаются оценки политиков, основанных на эмоциях.

"Сначала – "украинка/украинец" как ультимативный аргумент для тотального восхищения и огромных надежд. А тогда разочарование и негодование"

, – отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что все, кто оценивал и оценивает Спартц и ее действия, прежде всего должны учитывать, что политическую карьеру она делает в Америке. Именно поэтому, добавляет политтехнолог, логично, что позиция Спартц как публичного политика в полной мере отражает позицию трампистов, ориентированных на вполне конкретные настроения электората: деньги Украине дать можно — однако только в кредит.

Это внутренняя политика другого государства на другом континенте, даже не европейская внутренняя политика. И это электоральный процесс другого государства — ни в коем случае не ориентированный на нас и наши потребности"

, – подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что очень часто люди, показательно играющие в патриотов, на самом деле таковыми не являются.

обмазан сине-желтыми цветами — тем неприятнее последствия его действий для Украины" "Кажется, это работает по обе стороны границы: чем богаче вышиванка у чиновника – тем махровее коррупционер. Чем обильнее политик

, – добавил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Виктория Спартц выступила против предоставления Украине финансовой помощи, подчеркнув, что не будет голосовать за ее предоставление. Также она хочет, чтобы любая помощь, которая направляется Украине, предлагалась в виде кредита и чтобы администрация уделяла больше внимания вопросам, которые находятся ближе к дому.