США Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог уходит с должности: какая причина
Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог уходит с должности: какая причина

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог решил покинуть пост в январе.

19 ноября 2025, 22:32
Автор:
avatar

Slava Kot

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил коллегам о намерении уйти в отставку в январе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре информированных источника. Его уход может стать существенной потерей для Киева, ведь Келлога считали одним из немногих представителей администрации Трампа, последовательно поддерживавшего Украину.

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог уходит с должности: какая причина

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Должность спецпосланника временная, и чиновники этого уровня должны пройти утверждение Сената, если остаются на ней более 360 дней. Источники сообщают, что сам Келлог называет январь "естественной точкой завершения" своей работы в соответствии с действующим законодательством. В то же время, инсайдеры указывают на другие мотивы, связанные с внутренними дискуссиями в администрации.

"Решение связано с разочарованием из-за перегруженности и убеждением, что некоторые должностные лица администрации слишком колеблются оказывать давление на Россию", — пишет журналист Reuters Грэм Слаттери со ссылкой на источник.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог был одним из немногих, кто открыто поддерживал более жесткую линию по Кремлю. Европейские дипломаты и украинские чиновники считали его важным партнером в Вашингтоне, особенно ввиду того, что администрация Трампа подчас склонялась к российской интерпретации причин войны.

Источники Reuters также отмечают, что Келлог был обеспокоен чрезмерным количеством чиновников, вовлеченных в украинское направление, и недостатком осознания того, что именно Россия, а не Украина, тормозит переговорный процесс.

Пока неясно, будет ли замена для Келлога в должности спецпосланника президента США по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Келлог рассказал, что на самом деле Трамп говорит о Путине за закрытыми дверями.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, почему сорвалась встреча Зеленского и Виткоффа по мирному плану США.



Источник: https://www.reuters.com/world/europe/trumps-ukraine-envoy-kellogg-leave-post-january-sources-say-2025-11-19/
